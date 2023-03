Matt Cameron será novo baterista do Foo Fighters, afirma jornal

Com shows no Brasil marcados para acontecer no mês de setembro, durante a primeira edição do festival The Town, em São Paulo, a banda Foo Fighters pode já ter um nome para ocupar o posto de novo baterista da banda.

Matt Cameron, músico bastante conhecido na área, trabalhou com as bandas Pearl Jam e Soundgarden e é o mais cotado a assumir a vaga de novo baterista do Foo Fighters após a morte de Taylor Hawkins. A informação foi divulgada pelo jornalista Simon Boyle, do tabloide britânico The Sun.

Em março de 2022, Taylor Hawkins, baterista da formação original do FF, faleceu dias antes da apresentação da banda no Lollapalooza Brasil daquele ano. Nos shows em tributo a Hawkins, Matt Cameron participou dos eventos a convite do vocalista Dave Grohl e é sabido que os músicos eram amigos próximos.

A banda, no entanto, ainda não anunciou oficialmente quem será o novo baterista. Os fãs do Foo Fighters devem receber novidades em breve, já que os primeiros shows de 2023 estão marcados para iniciar no mês de maio.

