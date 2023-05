Foo Fighters confirma show em Curitiba; saiba sobre ingressos

Foo Fighters anunciou que fará um show único em Curitiba no mês de setembro. A banda de rock liderada por Dave Grohl se apresenta no Estádio Couto Pereira, no dia 7. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, nas redes sociais do grupo estadunidense.

Esta será a segunda apresentação da banda no Brasil em 2023. Também no mês de setembro, no dia 9, o Foo Fighters toca no festival The Town, que será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A apresentação em Curitiba irá contar com shows de abertura das bandas Garbage e Wet Leg, que também irão se apresentar no The Town na mesma data do Foo Fighters.

A venda dos ingressos para o show do Foo Fighters em Curitiba vai iniciar nesta quinta-feira, 4, a partir das 12 horas. Com vendas na bilheteria presencial do Estádio Couto Pereira e no site da Eventim, os valores dos ingressos de inteira estão de R$440 a R$970.

Foo Fighters em Curitiba

Quando : quinta-feira, 7 de setembro



: quinta-feira, 7 de setembro Onde : Estádio Couto Pereira (R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória)



: Estádio Couto Pereira (R. Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória) Quanto : R$440 a R$970 (valores de inteira)



: R$440 a R$970 (valores de inteira) Vendas: a partir desta quinta-feira, 4, no site da Eventim e bilheteria presencial



