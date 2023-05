Roger Waters anuncia seis shows no Brasil em turnê de despedida

Intitulada "This Is Not A Drill", a turnê reúne cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também canções do tempo em que esteve à frente do Pink Floyd

Um dos fundadores da banda de rock britânica Pink Floyd e um dos maiores nomes do rock mundial, Roger Waters passará por seis cidades brasileiras neste ano com sua turnê de despedida. O músico fará shows em Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo entre os meses de outubro e novembro.

Em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, os ingressos começarão a ser vendidos a partir do meio-dia da quarta-feira, 24. Quanto ao Rio de Janeiro, à Porto Alegre e à Curitiba, os bilhetes serão comercializados também ao meio-dia, mas na quinta-feira, 25. As entradas estarão disponíveis para compra no site da Eventim e em pontos credenciados nas cidades.

Sobre o assunto Mamonas Assassinas: elenco de filme sobre a banda realiza turnê

Ana Cañas realizará shows em Fortaleza e em Sobral em julho

Sepultura e Angra fazem show em Fortaleza durante festival em julho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Intitulada “This Is Not A Drill”, a turnê reúne cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também canções do tempo em que esteve à frente do Pink Floyd. Originalmente imaginado para 2020, o giro foi adiado por dois anos e teve início em 2022, nos Estados Unidos. Os últimos shows serão realizados na América Latina.

Turnê “This Is Not A Drill”

Quando e onde:

Brasília - 24 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha

- 24 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha Rio de Janeiro - 28 de outubro, no Estádio Nilton Santos

- 28 de outubro, no Estádio Nilton Santos Porto Alegre - 1º de novembro, no Estádio Beira-Rio

- 1º de novembro, no Estádio Beira-Rio Curitiba - 4 de novembro, na Arena da Baixada

- 4 de novembro, na Arena da Baixada Belo Horizonte - 8 de novembro, no Mineirão

- 8 de novembro, no Mineirão São Paulo - 11 de novembro, no Allianz Parque

Quanto: vendas no site Eventim

Brasília - a partir de R$ 195

- a partir de R$ 195 Rio de Janeiro - a partir de R$ 190

- a partir de R$ 190 Porto Alegre - a partir de R$ 170

- a partir de R$ 170 Curitiba - a partir de R$ 245

- a partir de R$ 245 Belo Horizonte - a partir de R$ 220

- a partir de R$ 220 São Paulo - a partir de R$ 190



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.