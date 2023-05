NX Zero: nova turnê chega a Fortaleza em agosto; leia entrevista

Em retorno aguardado pelos fãs há cerca de seis anos, a banda NX Zero volta aos palcos no fim deste mês, no festival Mita, que acontece no Rio de Janeiro (28/05) em São Paulo (04/06). Já em Fortaleza, o grupo chega com a turnê Cedo ou Tarde em menos de 3 meses, no dia 12 de agosto. O evento acontecerá no Colosso, às 20 horas, e os ingressos já estão à venda no site oficial da banda.

De acordo com Di Ferrero, vocalista da banda que participou de uma entrevista coletiva para divulgar as novidades do reencontro, ele e os outros integrantes do grupo continuaram a manter contato durante a pausa, cogitando o retorno até que ele parecesse certo para todos. “Acho que no primeiro momento que a gente começou a se falar, começou a organizar essa turnê. Já ficou evidente como cada um estava mais consciente, mais seguro do que a gente ia fazer”, acrescentou Caco Grandino, baixista da banda.

Além de mais maduros, os cinco integrantes também voltam aos palcos tendo em mente maiores projetos. Por isso, apesar do retorno ser marcado pelos shows no festival Mita, a expectativa é priorizar as apresentações solo da banda. Um dos motivos é que estão montando uma estrutura nunca antes usada por eles. Além disso, cada show contará com algo especial e diferente.

Outra novidade do retorno da banda é a “pizza party”, um pacote VIP que aparece entre os tipos de ingressos para o show e que, entre outros privilégios, dá ao seu portador o direito de comer uma pizza com a banda após o evento. “Acho que essa é a oportunidade que a gente conseguiu desenvolver justamente para a galera conseguir ficar mais próxima da gente”, comentou Caco.

Já em relação à setlist, o baterista Dani Weksler afirma que ainda está sendo montada, mas que os maiores sucessos da banda estão garantidos. “Tem músicas que já marcaram mais de uma geração. Então, são músicas que a gente sabe que têm que estar lá, com certeza. E aí tem as músicas pessoais que cada um gosta. A gente tá nessa fase (de decisão) ainda, mas o set já tá quase fechado”, contou o músico.

NX Zero: Início, pausa e retorno

A banda brasileira NX Zero nasceu na cidade de São Paulo, em 2001, e é formada por Di Ferrero (vocalista), Gee Rocha (baixo, guitarra e vocal), Fi Ricardo (guitarra), Caco Grandino (baixo) e Dani Weksler (bateria). O grupo teve uma trajetória de sucesso até que, em 2017, anunciou uma pausa por tempo indeterminado.

Contudo, em janeiro deste ano, a NX Zero anunciou o retorno aos palcos com shows no festival Mita e lançamento da turnê "Cedo ou Tarde". Desde então, os fãs geraram grandes expectativas. “Quando a gente anunciou a tour parecia final de Copa do Mundo”, comentou Caco.

Por enquanto, o que está confirmado é a tour, mas os integrantes estão abertos ao que pode acontecer. “A gente se reúne porque a gente se ama e a gente gosta de estar junto, de tocar junto. A gente está aberto a tudo assim, a gente tá deixando rolar”, explica Dani. Di Ferrero acrescenta que há possibilidade de shows internacionais para o próximo ano, já que muitos fãs podem ter mudado de país em meio a pausa.

NX Zero - Tour Cedo ou Tarde em Fortaleza



Quando: 12 de agosto, às 20 horas



12 de agosto, às 20 horas Onde: Colosso (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, S/N - Edson Queiroz)



Colosso (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, S/N - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$50, no site eventim



a partir de R$50, no site eventim Mais informações: site oficial da banda



