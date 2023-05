Zeca Pagodinho anuncia turnê internacional; shows iniciam em maio

Turnê internacional de Zeca Pagodinho irá passar pela Europa, Estados Unidos e Canadá; cantor também fará shows no Brasil

O cantor Zeca Pagodinho irá realizar uma turnê internacional com shows marcados em países da Europa, além dos Estados Unidos e Canadá.

Intitulada “Turnê Mais Feliz”, a programação de shows inicia em maio, no próximo dia 28, com primeira apresentação ocorrendo em Boston, nos EUA. No país, Zeca também fará shows em Orlando e Nova York.

Já no Canadá, o cantor de “Deixa a Vida Me Levar”, “Quando A Gira Girou” e muitos outros sucessos tem apresentação marcada nas cidades de Montreal e Berkeley.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Vanessa da Mata em Fortaleza: cantora apresenta show da nova turnê

Em julho, o músico viaja para a Europa, onde tem datas marcadas até o mês de outubro e irá se apresentar na Alemanha, Espanha, Inglaterra, Irlanda e Portugal.

Zeca Pagodinho também irá realizar a turnê “Mais Feliz” em algumas cidades do Brasil. Até o momento, foram anunciadas datas em São Paulo, no dia 24 de junho, Brasília, em 4 de julho, e Porto Alegre, no dia 11 de novembro.

Os ingressos para os shows de Zeca Pagodinho já podem ser adquiridos pelo site oficial do músico.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui