Gratuito: projeto Jazz em Cena traz Osmar Milito para Fortaleza

O projeto "Jazz em Cena" conta com apresentação gratuita do músico Osmar Milito, neste sábado, 20, no CCBNB. O maestro tem 81 anos e quase 60 anos de carreira

O músico de Jazz Osmar Milito se apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) neste sábado, 20. O maestro de 59 anos de carreira volta a Fortaleza após seis anos para participar de apresentação promovida pelo projeto Jazz em Cena.

“Estou muito feliz de retornar a Fortaleza, uma cidade que eu gosto muito, onde tenho muitos amigos. A última vez que estive aqui foi em 2018 e fiquei encantado com a qualidade dos músicos, o povo, o público que foi muito carinhoso”, disse Osmar Milito ao O POVO.

Promovido pelo projeto “Jazz em Cena” em parceria com a Casa de Vovó Dedé, o show apresenta também nomes de músicos locais para acompanhar Milito. Participam da apresentação Luciano Franco no contrabaixo e André Benedecti na bateria, além de participações de outros artistas como Hermano Faltz (guitarra), Alex Moreira (trompete), Rogério Lima (violão) e o cantor e compositor Edinho Vilas Boas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O maestro elogiou a iniciativa da Casa de Vovó Dedé, que ele chama de um “modelo para o Brasil em matéria de educação musical”. A instituição sem fins lucrativos existe em Fortaleza desde 1993, promovendo a educação artística de crianças e jovens.

Sobre esses jovens artistas, Osmar comentou suas impressões ao tocar com eles. “Tocar com jovens realmente é gratificante porque no fundo você está mexendo com outra geração. Então a pulsação é diferente da nossa, mais velhos, mas é bem adaptável. Eu sei porque eu toco com músicos que podem ser meus netos, gente muito nova, mas muito talentosa”.



Jazz em Cena: Osmar Milito e grupo

Quando : sábado, 20/5, às 19h

: sábado, 20/5, às 19h Onde : CCBNB Fortaleza (Rua Conde D'Eu, 560, Centro)

: CCBNB Fortaleza (Rua Conde D'Eu, 560, Centro) Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui