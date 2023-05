Grupo ÀTTØØXXÁ lança novo álbum com participações especiais

Thiaguinho, Carlinhos Brown e Liniker participam do novo álbum do ÀTTØØXXÁ; novo disco do grupo será lançado dia 24 de maio

O quarto disco de estúdio do ÀTTØØXXÁ já tem data para ser lançado. Com 13 faixas, “Groove” será lançado no dia 24 de março, pela BMG Brasil e conta com participações de nomes como Thiaguinho, Carlinhos Brown e Liniker.

Raoni, OZ, RDD e Chibatinha divulgaram todos os feats presentes no trabalho que precede “É Foda Porra” (2016); “Blvkbvng” (2016) e “LUVBOX” (2018) e que marca a volta do grupo a um lançamento desse porte. Na pandemia, eles foram na contramão de uma série de artistas e preferiram não lançar novos álbuns.

"Cada artista que foi convidado para participar do disco se conecta com a faixa que estão. Além de músicos excelentes, eles são referências na nossa jornada musical e pessoas que admiramos muito, não poderíamos estar mais felizes com o resultado", disse Chibatinha, guitarrista da banda.

Duas músicas do projeto já foram lançadas: “Sai da Frente/Da Favela Pro Asfalto”, que já saiu com direito a clipe e tem uma pegada experimental, com Chibatinha comandando parte dos vocais. Além dela, a canção “A Noite do Golpe” também foi antecipada.

