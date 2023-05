Orquestra homenageia Belchior em show no Theatro José de Alencar

A Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho (Orcec) realiza, no dia 28 de maio, uma apresentação especial em homenagem a Belchior no Theatro José de Alencar (TJA).

O espetáculo musical faz parte da programação “Série de Concertos Especiais”, que promove atividades de fortalecimento e valorização de nomes relevantes da cultura do Ceará.

Fundada em 1996, a Orcec possui regência de Paulo Leniuson, maestro titular e diretor artístico, e, desde a sua formação, já apresentou obras musicais dos períodos barroco, clássico e romântico, além de composições modernas e contemporâneas, e espetáculos especiais que homenageiam grandes nomes da música brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS Roberto Carlos fará show em Fortaleza no mês de dezembro

O concerto especial será realizado em um domingo, com início marcado para às 17 horas, e irá homenagear o cantor e compositor Belchior, considerado um dos principais nomes da música cearense.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria presencial do TJA e no Sympla, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Também haverá ingresso solidário no valor de R$15, basta levar 1kg de alimento não-perecível na data do evento.

Os alimentos arrecadados serão doados à Campanha Ingresso Solidário, promovida pela Secretaria da Cultura do Estado em conjunto com a Secretaria da Proteção Social e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará.

CONFIRA Show, teatro e mais: veja programação gratuita do Dragão do Mar

Concerto “Belchior Vive!”

Quando : 28 de maio, às 17 horas



: 28 de maio, às 17 horas Onde : palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



: palco principal do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) + 1kg de alimento não-perecível



: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) + 1kg de alimento não-perecível Ingressos à venda: na bilheteria física do TJA e no Sympla



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui