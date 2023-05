Caetano Veloso canta em novo filme do espanhol Pedro Almodóvar

Caetano canta "Estranha forma de vida", uma música de fado, no curta "Strange way of Life" de Pedro Almodóvar, que está em exibição no 76º Festival de Cannes

Caetano Veloso canta música de fado em novo curta-metragem do cinegrafista espanhol Pedro Almodóvar. “Strange way of life” ou “Extraña forma de vida" é o nome do filme que leva a voz do cantor brasileiro. Atualmente, o filme está em exibição no 76º Festival de Cannes, na França.

Na produção, Caetano canta “Estranha forma de vida”, de Alfredo Rodrigo Duarte e Amália Rodrigues. A gravação foi feita pelo artista para outro filme, “Fados” (2007), que fala justamente sobre o fado, gênero musical de Portugal e uma das marcas culturais do país. Mais conhecida no Brasil pela interpretação de Maria Bethânia, “Estranha forma de vida” é uma das músicas mais conhecidas de Amália Rodrigues (1920 – 1999).

Sobre o assunto Festival de Cannes: 5 filmes brasileiros que marcaram o evento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta não é a primeira vez que Pedro Almodóvar se vale da voz do cantor Brasileiro para sonorizar seus filmes. Há 21 anos, o cinegrafista usou uma gravação de Caetano da composição mexicana "Cucurrucucú Paloma" (Tomás Méndez, 1954), feita no álbum "Fina estampa ao vivo" (1995), na trilha sonora do filme "Fale com ela" (2002).

O curta é protagonizado por Pedro Pascal (O Mandaloriano; The Last Of Us) e Ethan Hawke (Boyhood; Antes do Amanhecer), ambos atores de destaque. A história é um faroeste sobre dois caubóis, Silva (Pascal) e o xerife Jake (Hawke), que se reencontram após 25 anos e reacendem uma antiga paixão por uma noite.

No Brasil, o filme estará disponível no streaming na plataforma MUBI, contudo, as datas não foram reveladas ainda.

Sobre o assunto Almodóvar encanta Cannes com seu curta-metragem gay e western

Almodóvar apresenta curta-metragem gay e western em Cannes

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui