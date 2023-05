Dia das Mães: 10 filmes para assistir com a família; veja lista

Com o Dia das Mães chegando, surge aquela dúvida do que fazer no dia. Para quem pretende ficar em casa, um bom caminho é assistir filme, com muita pipoca. Em meio a tantos catálogos de streaming, fica difícil decidir qual a melhor opção.

Para ajudar, O POVO separou 10 filmes de variados gêneros para você dar play com sua mãe neste domingo, 14.

Para rir ou se emocionar, os títulos seguem a temática do dia e são ótimos para aproveitar o tempo juntos. Confira:

Filme para assistir no Dia das Mães - Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo! (2018)

Este divertido musical acompanha a história de uma mãe e sua filha. Ao descobrir que está grávida, Sophie (Amanda Seyfried) busca inspiração para a maternidade lembrando do passado da mãe.

Nos anos 1970, a jovem Donna (Meryl Streep) viveu muitas aventuras com seu grupo musical, uma parceria com as amigas Tanya e Rosie. Porém, mais do que isso, ela se apaixonou e viveu relacionamentos intensos com três homens bem diferentes: Harry, Sam e Bill.



Onde assistir: Amazon Prime e Apple TV (alugado)

Amazon Prime e Apple TV (alugado) Classificação indicativa: 10 anos

Filme para assistir no Dia das Mães - Que horas ela volta? (2015)

O longa brasileiro de drama acompanha a história de Val (Regina Casé), uma pernambucana que se mudou para São Paulo na intenção de proporcionar uma vida melhor para a filha Jéssica (Camila Márdila).

Passam-se anos com Val trabalhando na casa de uma família rica, quando é informada que sua filha vai morar com ela para prestar vestibular. Mãe e filha terão que conviver, após anos separadas, em meio à família para qual Val trabalha.

Onde assistir: Netflix e Globoplay (assinatura)

Netflix e Globoplay (assinatura) Classificação indicativa: 12 anos

Filme para assistir no Dia das Mães - Sexta-feira muito louca (2003)

E se você e sua mãe trocassem de corpo? Foi o que aconteceu com Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) quando comeram biscoitos da sorte em um restaurante chinês. Uma das questões é que elas não se dão bem e agora precisam lidar com a vida da outra — literalmente. A outra questão é que Tess está prestes a casar.

Onde assistir: Disney+ (assinatura)

Classificação indicativa: Livre

Filme para assistir no Dia das Mães - Minha mãe é uma peça (2013)

O filme conta a história de Dona Hermínia (Paulo Gustavo), uma mulher divorciada que mora com dois de seus três filhos. Após descobrir que Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) a consideram uma mãe chata, ela resolve sair de casa sem avisar e vai para casa de sua tia Zélia (Suely Franco). Precisando desabafar, ela começa a falar sobre suas tristezas e recordar o passado com seus filhos, irmãs e o ex-marido.

O sucesso ganhou duas continuações e pode ser a programação do dia todo!

Onde assistir: Netflix e Globoplay (assinatura)

Classificação indicativa: 12 anos

Filme para assistir no Dia das Mães - Para sempre Alice (2014)

Alice Howland (Julianne Moore) pode ser considerada uma mulher bem sucedida. Professora de Harvard e especialista em linguística, é feliz com o que construiu na vida pessoal e na profissional. Agora, ela precisa aprender a lidar com o inesperado diagnóstico de Alzheimer.

Onde assistir: HBO Max (assinatura); Amazon Prime e Apple TV (alugado)

Classificação indicativa: 14 anos

Filme para assistir no Dia das Mães - Valente (2012)

Temos animação em nossa lista! Merida (voz por Kelly Macdonald) é uma princesa que herdou o direito de ser rainha. Segundo as tradições, ela deve assumir o trono ao lado do homem que conseguir sua mão durante um torneio de arco e flecha. Entretanto, Merida não aceita essa regra e resolve desafiar a tradição ancestral de seu reino.

Onde assistir: Disney+ (assinatura)

Classificação indicativa: Livre

Filme para assistir no Dia das Mães - Rainha de Katwe (2016)

Phiona Mutesi (Madina Nalwanga) tem um objetivo: se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo. Criada apenas pela mãe, vive em uma região pobre de Uganda e precisa deixar os estudos por falta de dinheiro. Agora, Phiona pretende ultrapassar todos os obstáculos e tornar seu sonho realidade.

Onde assistir: Disney+ (assinatura)

Classificação indicativa: 10 anos

Filme para assistir no Dia das Mães - Pare! Senão mamãe atira (1992)

Misturando ação e comédia, esse filme narra a história do policial Joe Bomowski (Sylvester Stallone), que recebe a visita de sua mãe, Tutti (Estelle Getty), uma mulher um tanto bisbilhoteira. Quando Tutti testemunha um assassinato, resolve que trabalhará ao lado do filho, como se fosse sua parceira, apenas para solucionar o crime.

Onde assistir: YouTube, Apple TV e Amazon Prime Video (alugado)

Classificação indicativa: Livre

Filme para assistir no Dia das Mães - Divinos Segredos (2002)

Em uma entrevista, Siddalee Walker (Sandra Bullock) se abre emocionalmente e conta um pouco sobre sua infância sofrida, que ela atribui principalmente a sua mãe Vivi (Ellen Burstyn). A teatróloga de sucesso só não esperava que esse relato faria um trio de mulheres lhe sequestrar, visando evitar uma crise maior na relação mãe-filha. Em uma casa localizada em Louisiana, elas contam o passado doloroso de Vivi a partir de um álbum de recortes e tentam aproximar mãe e filha.

Onde assistir: Apple TV e Amazon Prime Video (alugado)

Classificação indicativa: 12 anos

Filme para assistir no Dia das Mães - Fala sério, mãe! (2017)

Ângela Cristina (Ingrid Guimarães) é mãe de uma adolescente e precisa lidar com todas as exigências e fases, e aprender a guiá-la pelo melhor caminho. Maria de Lourdes (Larissa Manoela), ou Malu, como prefere ser chamada, tem algumas insatisfações com o comportamento da mãe. Já Ângela está vivendo uma mistura de emoções, medo e frustrações. Como pode ser o futuro dessa relação de mãe e filha?

Onde assistir: Globoplay (assinatura premium)

Classificação indicativa: 10 anos