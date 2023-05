Filho de Marília Mendonça se apresenta em homenagem ao Dia das Mães

Filho de Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, o pequeno Leo, 3, fez a primeira apresentação em homenagem ao Dia das Mães na escola. As imagens foram publicadas por Ruth, que é avó de Leo e mãe de Marília. No vídeo o pequeno aparece cantando “You Are My Sunshine", ao lado dos colegas e com um coração escrito "Ruth". A apresentação emociona dona Ruth.

A gravação mostra ainda Leo correndo para abraçar Ruth e decorando uma plaquinha de madeira com homenagem dedicada à ela. "O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho pras mães", escreveu a mãe da cantora por meio das redes sociais. Marília Mendonça morreu em um trágico acidente de avião, em novembro de 2021, quando o pequeno tinha apenas 1 ano de idade.



Léo fazendo apresentação de Dia das Mães para sua vovó Dona Ruth! pic.twitter.com/2Mqu3nTorz

