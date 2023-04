Comédia romântica: 10 filmes de amor para assistir no feriado

Quem não ama uma comédia romântica para passar tempo? É uma ótima forma de dar risada e deixar aquela sensação calorosa em nosso corpo. Uma sugestão para o feriado desta sexta-feira, 21, Dia de Tiradentes, é fazer uma maratona de filmes desse gênero, explorando o melhor que ele oferece.

Pensando nisso, o Vida&arte montou uma lista com 10 filmes de comédia romântica, mesclando os que são considerados “clássicos” com outros mais atuais. Vem conferir nossas sugestões:

1. Como perder um homem em 10 dias (2003)

Abrindo nossa lista, trazemos um clássico do time das comédias românticas do início dos anos 2000. O filme narra a história da jornalista Andie Anderson (Kate Hudson) que precisa escrever um artigo sobre como perder um homem em 10 dias. A missão dela seria um sucesso se o alvo escolhido não fosse o publicitário Benjamin Barry (Matthew McConaughey), que a escolhe para provar ao seu chefe que consegue fazer qualquer mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Quem será que consegue alcançar seu objetivo?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir: HBO Max, Paramount+ e Telecine (assinatura)

2. O plano Imperfeito (2018)

Precisando de um descanso? Harper (Zoey Deutch) e Charlie (Glen Powell) também precisam. Eles trabalham como assistentes para dois executivos de Manhattan que são um tanto exigentes e não facilitam a vida deles. Desesperados, resolvem arriscar e criam o plano de fazer seus chefes se apaixonarem um pelo outro. Tudo isso apenas por uma folga.

Onde assistir: Netflix (assinatura)

3. Um lugar chamado Nothing Hill (1999)

Julia Roberts e Hugh Grant são rostos comuns nesse gênero e temos um filme que une os dois. "Um lugar chamado Nothing Hill" conta a história de William Thacker, dono de uma pacata livraria que recebe por acaso Anna Scott, uma famosa atriz estadunidense. Depois de um encontro por acaso e um beijo, eles começam um relacionamento que precisa conciliar suas vidas que são totalmente diferentes. Será que o amor sai mais forte nessa?

Onde assistir: Star e Lionsgate+ (assinatura)

4. Lisbela e o prisioneiro (2003)

E temos brasileiro em nossa lista! Lisbela (Débora Falabella) adora ir ao cinema e vive fantasiando com os atores que aparecem nos filmes que assiste. Ela conhece por acaso Leléu, o típico malandro conquistador que chega por acaso à cidade da moça em meio a uma de suas aventuras. Se apaixonam logo que se conhecem, mas existe um empecilho: Lisbela está noiva. O casal agora precisa enfrentar os problemas familiares e o passado de Leléu que o seguiu até a cidade.

Onde assistir: Youtube

5. A proposta (2009)

Esse é um famoso “enemies to lovers” que não poderia ficar de fora. Andrew Paxton (Ryan Reynolds) é assistente da famosa editora Margaret Tate (Sandra Bullock), que não facilita a vida dele. Ela só não esperava que corresse o risco de ser deportada para o Canadá e agora precisa que seu assistente aceite a ideia de casar com ela para conseguir renovar o seu visto. Após uma lista de condições impostas por ele, os dois viajam para conhecer a família de Andrew no Alasca e mesmo com todos os problemas, precisam manter o plano do casamento.

Onde assistir: Star+ (assinatura)



6. Você nem imagina (2020)

O título com certeza descreve bem a história do filme. Paul Munsky (Daniel Diemer), o atleta da escola, pede para Ellie Chu (Leah Lewis), a garota tímida, lhe ajudar a escrever cartas para a garota que ele queria conquistar. O que você e Paul não imaginam é que Ellie também é apaixonada por Aster (Alexxis Lemire), e que mesmo com esse conflito eles se tornariam amigos.

Onde assistir: Netflix (assinatura)

7. Dez coisas que eu odeio em você (1999)

Temos aqui um clássico clichê adolescente. Bianca Stratford (Larisa Oleynik) é a típica garota popular da escola, mas ela tem um problema: não pode ter um namorado antes de sua irmã mais velha Kat (Julia Stiles). E ninguém consegue chegar perto da Stratford mais velha por causa da sua forte personalidade. Entretanto, o novato Cameron (Joseph Gordon-Levitt), que está interessado em Bianca, resolve pagar o misterioso Patrick Verona (Heath Ledger) para sair com Kat. O objetivo: conseguir sair com a irmã mais nova.

Onde assistir: Disney+ (assinatura)

8. Como se fosse a primeira vez (2004)

Imagina precisar conquistar todo dia a pessoa que você é apaixonado? O veterinário Henry Roth (Adam Sandler) tem essa missão em sua vida ao se apaixonar por Lucy Whitmore (Drew Barrymore), que sofre de falta de memória de curto prazo. Dia após dia, Henry precisa reconquistar sua amada para conseguirem viver seu amor.

Onde assistir: Paramount+ (assinatura)

9. Para todos os garotos que já amei (2018)

Lara Jean (Lana Condor) tem o hábito de escrever cartas de amor para os garotos que ela já se apaixonou em algum momento de sua vida. Ela não as entrega, mas deixa todas guardadas em seu quarto. O que Lara não esperava era que essas cartas seriam enviadas misteriosamente e que agora teria que se explicar para seus remetentes. Em uma tentativa de resolver a situação, aceita a proposta de um Peter Kavinsky (Noah Centineo), uma de suas paixões antigas, de forjar um namoro falso que em teoria seria benéfico para ambos. Esse é o primeiro filme de uma trilogia que acompanha o desenrolar desse problema. Vale a pena assistir a todos.

Onde assistir: Netflix (assinatura)

10. Questão de tempo (2013)

Se você pudesse viajar no tempo, usaria essa habilidade para conquistar a pessoa que você ama? Bem, Tim Lake (Domhnall Gleeson) usou. Ele herdou esse raro poder de seu pai e começou a realizar viagens no tempo com a intenção de conquistar o coração de Mary (Rachel McAdams). Além disso, Tim também deseja salvar seu amigo de um desastre profissional. Ele só precisa entender que cada viagem tem seu efeito colateral no futuro e que nem sempre será algo que o agrade.

Onde assistir: Star+, Amazon Prime Video e Telecine (assinatura)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags