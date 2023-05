Dia das Mães: programação no Centro reúne samba, cerveja e comida

Mercado AlimentaCE, do Complexo Estação das Artes, promove feira com atrações musicais e opções diversas de almoço

O Mercado AlimentaCE realiza programação especial neste Dia das Mães, que ocorre no próximo domingo, 14. Intitulado “Comida, samba e chopp: celebrando as mães no Mercado AlimentaCE”, as atividades têm início às 9 horas no Complexo Estação das Artes, no Centro.

O Mercado reúne feiras gastronômicas e agroecológicas, e também retoma, neste domingo, a feira de empórios, que reúne uma diversidade de produtos locais como queijos, espumantes, geleias e mais. Participam da feira de empórios as marcas The Pott, Chagran, Mata Branca Queijos Artesanais, El Chimichuri e Cauina.

As feiras contam com opções de café da manhã como cuzcuz, tapioca, caldo e mais. Os feirantes apresentam também opções diversas de almoço, com pratos que são típicos do Ceará e de outras regiões. A partir das 13 horas, a cantora Gabi Nunes apresenta um repertório com músicas clássicas do samba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos que buscam bebidas, o Chopp to Go e o Bar Literário contam com uma diversidade de cervejas, drinks e destilados. O equipamento cultural é mantido pela a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) e mantido pelo Instituto Mirante.

Comida, samba e chopp: celebrando as mães no Mercado AlimentaCE