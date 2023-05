Dia das Mães: Mostra Van Gogh 8K dará ingresso gratuito para mães

Exposição imersiva 8K de Vincent Van Gogh, no estacionamento do Shopping Rio Mar Fortaleza, oferece ingresso gratuito para as mães durante o Dia das Mães de 2023

A exposição imersiva Van Gogh Live 8K realiza uma promoção especial para o Dia das Mães de 2023. Instalado no Shopping Riomar Fortaleza, a mostra reúne mais de 250 obras do pintor holandês que são exibidas em projeções de alta escala nos salões do espaço.

Inaugurada em Fortaleza em março deste ano, a exposição ficará na Capital até o dia 21 de junho. Para o Dia das Mães, que ocorre no próximo domingo, 14, o espaço irá oferecer ingresso gratuito para as homenageadas.

Para participar, basta comprar um ingresso no valor de inteira para o dia 14, que o da mãe sairá de graça.

As entradas para a mostra podem ser adquiridas a partir desta segunda-feira, 8, na bilheteria presencial localizada na entrada da exposição e nos pontos dentro do Shopping Riomar Fortaleza.

Os ingressos também podem ser comprados no site do Van Gogh Live mediante utilização do cupom #coracaodemaevangogh. A promoção é limitada à lotação do espaço.

Dia das Mães no Van Gogh Live 8K

Quando : domingo, 14, das 10 horas às 20h20min



: domingo, 14, das 10 horas às 20h20min Onde : estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : R$90 (inteira)



: R$90 (inteira) Mais informações e ingressos: http://www.vangoghlive.com.br/

