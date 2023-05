Dois anos sem Paulo Gustavo: fãs e amigos homenageiam o humorista

Nesta quinta-feira, 4, completam dois anos da morte do humorista Paulo Gustavo. O comediante morreu após ter várias complicações em decorrência do Covid-19. Nas redes sociais, fãs e amigos se manifestaram para homenagear o ator.



Nas primeiras horas do dia, a apresentadora e comediante Tatá Werneck compartilhou em sua conta do instagram registros ao lado do amigo. “Dois anos que a gente entendeu que vc era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de vc todo dia. Vamos te amar sempre”, escreveu Tatá na legenda do compilado de vídeos.

O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo, também homenageou o humorista. “Eu sei que muitos sentem a falta dele todos os dias, e eu, sua ausência a cada minuto, tão forte como era a sua presença. A alegria virou silêncio. O companheirismo virou solidão. A responsabilidade de criar dois menininhos incríveis, antes compartilhada, ficou maior quando caiu só sobre os meus ombros”, escreveu Thales em um trecho da postagem. Paulo deixou dois filhos pequenos, Gael e Romeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mônica Martelli que também era amiga próxima do artista, publicou uma série de vídeos e fotos falando sobre a data. "Difícil hoje alguém me fazer rir. Hoje eu sei o valor que é provocar o riso no outro. É coisa séria. Dois anos e 52 dias sem te abraçar, sem fazer planos de viagens, sem trocar ideias de projetos, sem ter sua opinião nas minhas decisões", lamentou a atriz.

Tive o privilégio de ter tido o seu melhor no nosso breve encontro nessa existência. Te amo pra sempre! pic.twitter.com/OuUCbFcM1M — Mônica Martelli (@monicamartelli1) May 4, 2023

Paulo Gustavo ficou conhecido no Brasil por sua irreverência e carisma. Um dos principais trabalhos do ator foi a criação da dona Hermínia, personagem no filme “Minha Mãe é Uma Peça”. Ele morreu no dia 4 de maio de 2021 após passar dois meses internado.

Homenagens dos fãs

No twitter vários usuários também lamentaram os dois anos sem o artista

Há 2 anos morria o grandioso e maravilhoso Paulo Gustavo. pic.twitter.com/K3HqmW4NL3 — José| FAN ACCOUNT (@JoseF3lipe) May 4, 2023

"Um dos artistas mais amados do país"

Há 2 anos o Brasil perdia Paulo Gustavo,um dos artistas mais amados do país. Foi uma das mais de 700 mil vítimas da covid-19, cuja vacina poderia ter sido comprada caso o responsável não fosse um sujeito repugnante e que foi desmascarado justamente ontem. pic.twitter.com/h26gnWTdab — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 4, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui