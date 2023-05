Margareth Menezes fala sobre morte de Rita Lee: ‘Um legado enorme’

A ministra da Cultura Margareth Menezes comentou sobre a morte de Rita Lee, que faleceu na manhã desta terça-feira, 9, aos 75 anos de idade. Margareth participava de uma audiência pública na Comissão de Educação do Senado, em Brasília, quando recebeu a notícia da morte da “Rainha do Rock”.

“Nossa… Foi impactante para mim e para o Brasil. Há toda a simbologia dela enquanto mulher, como libertária… em vários aspectos. [Rita] deixa um legado enorme.”, comentou a ministra. Também artista, Margareth afirmou que Rita a influenciou musicalmente: “Eu, da minha geração, posso dizer que fui influenciada diretamente por ela. Rita Lee trouxe para nós uma irreverência ímpar.”.

A artista relembrou da morte do ex-deputado David Miranda, que também faleceu na manhã desta terça-feira, 9, por conta de uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. “Hoje já tínhamos recebido a notícia do David, então eu já vim para cá com um sentimento mexido… Não é uma notícia que a gente gostaria de receber.”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ministra da Cultura recebeu a notícia da morte de Rita Lee enquanto participava de uma audiência em Brasília; Margareth Menezes relembrou a importância da artista para o Brasil Crédito: Reprodução/TV Senado

Margareth Menezes também aproveitou para prestar condolências à família de Rita Lee. A ministra encerrou relembrando a importância de Rita para a arte e cultura do Brasil: “Fica o legado para sempre de Rita Lee, um legado para a música brasileira da nossa Rainha do Rock. São muitas as contribuições que ela deixou, esse é o legado, o tamanho do ser dela que deixa sempre o bom humor como uma marca de ser e de viver.”.



Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília