Rita Lee: artistas lamentam morte da roqueira que marcou o País

Artistas de diferentes áreas da cultura lamentaram a morte da cantora Rita Lee, que partiu aos 75 anos e deixa importante legado na música brasileira.

O filho da cantora e produtor de música, João Lee, compartilhou um texto em suas redes sociais. "Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína".

Beto Lee, artista e outro filho da roqueira, compartilhou uma foto da mãe em sua juventude com a legenda "Love you forever. A huge part of me died today", em tradução livre: "Te amo para sempre. Uma grande parte de mim morreu hoje"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Xuxa Meneghel publicou uma foto com a cantora em seu instagram, em que as artistas aparecem abraçadas e Rita Lee olha sorrindo para a câmera. Na legenda, escreveu "TE AMO", em caixa alta e com emojis de coração.

Pelo twitter, a cantora Pitty afirmou estar "em frangalhos". "A Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre!" disse, e complementou dizendo "nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir", completou.

O perfil da cantora Gal Costa publicou um vídeo de Lee com a legenda: "Descanse em paz, Rita Lee. Sua música revolucionou o rock brasileiro e continuará inspirando gerações. Sua arte será eterna. Salve Rita Lee!". Gal Costa faleceu em novembro do ano passado, mas suas redes sociais são mantidas com publicações esporádicas em memória a cantora.

A cartunista Laerte, que ilustrou o livro "Storynhas", de Rita Lee, lembrou do trabalho ao compartilhar uma foto das duas com a legenda "Tive a honra e o gozo de ilustrar esse livro da Rita Lee".



"Minha amada @ritalee_oficial, eu e o Brasil devemos muito a você. Sua arte, seu talento, suas músicas… É quase inacreditável imaginar o mundo sem você, a nossa sorte é que você deixa uma história que jamais será esquecida, sempre será cantada, lembrada, viva", escreveu a atriz e cantora Zeze Motta.

"Eu te vi tocando lata, Mutante, eu te vi mutar percussionista gigante. Eu te vejo, eu te sinto e eu te amo tanto", escreveu o cantor Carlinhos Brown em nota de pesar. Os dois colaboraram em uma música de álbum lançado por Brown em novembro de 2022. "Não vou me despedir de você porque ainda vou te encontrar. A sua música vai continuar no que faço, no que sinto, nos meus festejos familiares", disse.



A atriz e apresentadora Maisa republicou a notícia do falecimento e adicionou: "Eterna Rita Lee!! Descanse em paz".

"Que tristeza, que dor no coração. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle.

"Hoje nos despedimos de um ícone do nosso rock brasileiro, mas jamais daremos adeus ao seu legado", pontuou a cantora Rebecca.

"Maravilhosa, sempre. Muito obrigada por tudo...", agradeceu Simone Mazzer.