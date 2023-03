Rita Lee recebe alta hospitalar e marido publica imagem: "Home"

Neste sábado, 4, a cantora Rita Lee, internada no dia 25 de fevereiro, recebeu alta. A notícia foi dada pelo seu esposo, Roberto de Carvalho, no Instagram, com uma foto da artista e a legenda: “Home” (lar, em inglês).

A notícia foi recebida com muito carinho pelos seguidores e fãs de Rita Lee que aproveitaram para desejar vida longa a artista nos comentários.

Vale relembrar que a cantora, de 75 anos, foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Na madrugada do dia 25 de fevereiro, ela deu entrada no hospital Albert Einstein.

Após a notícia da internação, seu marido publicou imagem pedindo privacidade. "Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", escreveu o músico.



