Rita Lee é homenageada no Altas Horas; família compartilha reação

A cantora Rita Lee foi a homenageada no Altas Horas, da Rede Globo, exibido nesse sábado, 15. A edição especial do programa contou com a participação de diversos artistas que cantaram os grandes sucessos da Rainha do Rock.

Nomes como Paula Toller, Tico Santa Cruz, Zezé Motta, Tiago Iorc, Céu, Paulo Ricardo, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Tom Zé e Fernanda Abreu estiveram presentes, juntamente com Beto Lee, um dos filhos de Rita.

Durante a exibição do programa comandado por Serginho Groisman, Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, compartilhou nas redes sociais as reações da artista com a homenagem. No vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Roberto e Rita assistem o programa juntos. Ícone do rock nacional, a cantora aparece alegre com a homenagem.

Diversos artistas celebraram a vida e carreira de Rita Lee durante o Altas Horas; programa teve edição especial em homenagem à Rainha do Rock (Foto: Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)



Nos comentários da publicação, diversos fãs celebram o bem-estar da cantora: “Viva, Rita Lee!!”, disse um seguidor. Já outro agradeceu Roberto pelo compartilhamento e saudou a Rainha do Rock: “Obrigada Rita por tanto! Viva a rainha e a família Lee.”.

Em um outro vídeo, Roberto exibe o momento em que Manu Gavassi se apresenta com “Esse tal de Rock and Roll”. “Que honra participar dessa celebração! Um beijo em você e na deusa mór”, respondeu a jovem cantora nos comentários.

No início de 2023, Manu Gavassi gravou o especial “Acústico MTV: Manu Gavassi Canta Fruto Proibido”, um tributo que celebra a carreira de Rita Lee, e contou com a participação de Liniker e Tim Bernardes.



Rita Lee: entenda o que aconteceu com a cantora

Após exames de rotina em hospital de São Paulo no dia 20 de maio de 2021, Rita Lee, 73, descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo. A artista realizou tratamentos de imuno e radioterapia e, em fevereiro de 2023, compartilhou que estava curada do câncer.

Em 4 de março deste ano, a cantora recebeu alta e retornou para sua casa. A notícia foi dada pelo seu esposo, Roberto de Carvalho, no Instagram, com uma foto da artista e a legenda: “Home” (lar, em inglês).

Poucos dias depois, a cantora, compositora e instrumentista Rita Lee anunciou em suas redes sociais o lançamento de um novo livro intitulado "Outra autobiografia", previsto para o dia 22 de maio.



