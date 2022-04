Rita Lee está curada de câncer no pulmão esquerdo

A cantora e compositora Rita Lee, 74, está curada do câncer no pulmão. O diagnóstico da enfermidade enfrentada pela artista foi revelado em maio de 2021, e desde então ela estava fazendo tratamentos de imuno e radioterapia para combater a doença - localizada em seu pulmão esquerdo. A informação da recuperação total de Rita Lee foi noticiada inicialmente pelo portal Metrópoles e, posteriormente, repostada no perfil do Instagram da artista.

Ao longo do seu processo de tratamento, Rita Lee apareceu mais nas redes sociais a partir de postagens realizadas por seu marido, o guitarrista Roberto de Carvalho, que compartilhava como estavam enfrentando a situação juntos. Na última segunda-feira, 11, ele publicou uma foto de Rita em seu Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No aniversário de 74 anos de Lee, em 31 de dezembro de 2021, Roberto também fez uma postagem em seu perfil na rede social. Na ocasião, ele comentou sobre como os dois estavam lidando com a situação. “Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência”, disse.

Ele complementou: “Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”.



Em 2021, o casal lançou a música “Change”, parceria entre Rita e Roberto com o produtor musical Gui Boratto. A faixa é bilíngue, com versos em inglês e francês, e foi o primeiro single inédito de Rita Lee em nove anos. Seu último trabalho, o álbum "Reza", foi lançado em 2012.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.







Tags