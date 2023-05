Rita Lee: Altas Horas e Grammy Latino homenagearam cantora; veja

A artista brasileira Rita Lee Jones morreu na última segunda, 8, aos 75 anos. A cantora vinha recebendo diversas homenagens à sua vida e à sua obra nos últimos meses.

Sua família anunciou o falecimento por meio das redes sociais, na manhã desta terça, 9. Em tratamento para um câncer de pulmão desde 2021, Rita Lee estava em casa.

Em comunicado oficial, os familiares da artista informaram: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou." A artista deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos, Roberto, Antônio e João.

A cantora vinha recebendo diversas homenagens à sua vida e à sua obra nos últimos meses; personalidades e outros artistas fizeram tributos às suas músicas e contribuições para a cultura brasileira, ao longo das quase seis décadas de carreira.

Veja aqui todas as homenagens à Rita Lee e relembre as últimas aparições da cantora na televisão e na mídia.

Rita Lee: artista morre aos 75 anos, em São Paulo; relembre homenagens

Ao longo dos quase sessenta anos de carreira artística, Rita Lee recebeu diversas homenagens de outros artistas e de fãs. Relembre os momentos mais recentes de homenagens feitas à cantora por sua vida e obra.

Altas Horas

Artistas e amigos da cantora a homenagearam no Altas Horas, em abril. Crédito: Reprodução / Globo

No programa de estúdio Altas Horas, liderado pelo apresentador Serginho Groisman, a artista foi reverenciada por outros cantores brasileiros, que se apresentaram no palco do programa, renomeado em sua homenagem. Rita Lee era madrinha do programa e amiga de longa-data de Groisman.

A cantora se apresentou pela primeira vez no Altas Horas em 2000, no primeiro episódio. Vinte e dois anos depois, não pôde comparecer ao estúdio por questões de saúde, mas seu filho, Beto Lee, fruto do relacionamento com Roberto de Carvalho, a representou no momento.

Artistas como Paula Toller, Fernanda Abreu, Tom Zé, Zezé Motta e Paulo Ricardo participaram do episódio e cantaram as músicas de Rita, compartilhando histórias pessoais com a vocalista fundadora da banda de rock brasileira Os Mutantes. O programa foi ao ar no sábado, 15 de abril de 2023, menos de um mês antes do seu falecimento.

Grammy Latino

Em 2022, Rita Lee foi homenageada durante a cerimônia de entrega do Grammy Latino, maior premiação mundial da música em espanhol e português. A cantora recebeu o prêmio de Lifetime Achievement Award, um reconhecimento ao conjunto da obra de sua carreira na música brasileira.

Devido ao seu estado de saúde, em tratamento para um câncer de pulmão, a cantora não pôde comparecer à cerimônia, que acontece anualmente na cidade de Las Vegas, Estados Unidos. O prêmio foi entregue por Aloysio Reis, executivo da premiação, e Giulia Be, cantora pop brasileira.

Mesmo sem recebê-lo presencialmente, Rita agradeceu o reconhecimento e mandou um recado: "Estou feliz pra chuchu!"

Regravação do álbum "Fruto Proibido"

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi está em turnê pelo Brasil com o show Acústico MTV Manu Gavassi canta Fruto Proibido, um projeto concebido em parceria com Rita, que permitiu que a artista pop regravasse seu clássico álbum dos anos 1970.

Em entrevista para a revista Glamour, Manu Gavassi explicou a escolha do álbum para a regravação e o aceite do convite feito à Rita Lee.

"A gente falava sobre isso, sobre como foi um álbum importante para a música. Ele trouxe o rock para o mainstream de um jeito que ele nunca tinha ido, e foi um divisor de águas na carreira da Rita Lee (...) Tudo foi muito rápido – do convite, para a execução e gravação. A gente teve um mês e meio para fazer tudo", contou.

A ex-participante do reality Big Brother Brasil também confirmou que o projeto foi acordado com a cantora, antes de sua execução. "Eu tive grandes trocas com ela, ao longo desses três anos, e esse projeto foi desde o início super conversado com a equipe dela (...) Eu sei que ela sabe que eu tenho muito respeito por ela. Só depois que isso ficou muito entendido é que eu tive coragem e audácia de sugerir isso", completou.