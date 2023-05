Rita Lee: nova autobiografia da artista será lançada ainda em maio

A cantora e compositora Rita Lee, que morreu na noite da última segunda-feira, 8, aos 75 anos, terá nova autobiografia lançada ainda neste mês. A artista deixou pronto o livro de memórias "Outra autobiografia", previsto para 22 de maio.

O lançamento foi anunciado há dois meses, no dia 7 de março, pelas redes sociais da artista. A publicação vem sete anos depois de "Rita Lee - Uma autobiografia", primeira obra de memórias da cantora, publicada em 2016.

Sobre o assunto Rita Lee: câncer de pulmão que levou à morte da cantora é o 2º mais mortal entre mulheres; entenda a doença

Rita Lee: artistas lamentam morte da roqueira que marcou o País

Morre Rita Lee, rainha do rock brasileiro, aos 75 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na obra, a artista de 75 anos detalha o tratamento do câncer em texto descrito como "franco", "cru", "cheio de ironias" e "amoroso" no material de divulgação. A data de lançamento é, também, o dia de Santa Rita de Cássia.

A capa da obra destaca Rita em registro do fotógrafo Guilherme Samora. A imagem, porém, foi pintada pela artista, que ressaltou as cores originais. "Outra autobiografia" foca no período dos últimos três anos, destacando momentos da pandemia e do diagnóstico de câncer que Rita recebeu.

Rita Lee lança nova autobiografia em maio. Obra foca no diagnóstico de câncer e na pandemia Crédito: reprodução

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui