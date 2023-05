Rita Lee: Lula, Elmano, Sarto e outros políticos lamentam morte

Após a confirmação do falecimento de Rita Lee nesta terça-feira, 9, políticos usam as redes sociais para lamentar a morte da cantora. Eles se unem a artistas, que também vem manifestando luto desde a confirmação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Rita foi "uma artista à frente do seu tempo". Ele falou diretamente aos familiares da cantora. "Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você."

Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória.



Rita ajudou a transformar a… May 9, 2023

“O Brasil se despede hoje de um ícone do rock nacional. Em 60 anos de carreira, Rita Lee foi referência na música e na luta pela independência feminina. Meus sentimentos de pesar a todos os familiares, amigos e fãs” disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, publicou uma foto da cantora e a legenda "Estrela do rock, Rita Lee cantou a liberdade, foi símbolo da afirmação feminina e, com sua musicalidade, questionou as normas, tornou-se ícone cultural do nosso País"

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participava de uma audiência no Senado quando recebeu a notícia. "O legado de Rita Lee tem um lugar nessa construção da cultura do Brasil, especial para nós da área musical". A ministra pediu então um minuto de silêncio na comissão, em memória da cantora e do ex-deputado federal David Miranda, também falecido hoje.

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, chamou de dolorosa a morte. “Deixou canções maravilhosas que vão ficar eternizadas pela composição forte e irreverente e que inspiram muitas mulheres. Vai fazer muita falta. Daqui estaremos vendo sua estrela brilhando no céu ao lado de tantos outros artistas que se foram nos últimos tempos".

"Que dia triste. Que perda. Rita Lee, rainha do rock brasileiro presente! Descanse em paz!", disse Erika Hilton, deputada federal pelo Psol em São Paulo e vereadora mais votada do Brasil em 2020, também se manifestou.