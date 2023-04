J-Hope, do BTS, se alista no exército e publica foto de despedida

J-Hope é o segundo membro do BTS a iniciar o alistamento militar obrigatório; idol do k-pop publicou foto de despedida para o Army

Jung Hoseok, o J-Hope do grupo de k-pop BTS, se alistou no exército sul-coreano nesta segunda-feira, 17. A informação foi divulgada pelo próprio idol, que compartilhou fotos com o cabelo raspado em seu perfil no Instagram.

Na publicação que contabiliza mais de 4,8 milhões de curtidas, o músico escreveu: “Farei uma boa viagem!”. J-Hope havia anunciado o início do processo de alistamento no mês de fevereiro, quando solicitou, por meio da Big Hit, o encerramento da ação que adiava a entrada no exército da Coreia do Sul.

Durante esse período, o idol sul-coreano lançou “J-Hope in The Box”, documentário produzido pela Disney+, e o single “On The Street”, que conta com a participação do rapper estadunidense J.cole.

J-Hope é o segundo membro do BTS a se alistar. Em dezembro de 2022, Jin - o integrante mais velho do grupo - entrou para o exército após o lançamento do single “Astronaut” e de participar de um dos shows do Coldplay, realizado na Argentina em outubro.



