Dez lançamentos: com retorno de Rihanna, parceria com Juliette e mais

Chegou a hora de renovar a sua playlist! O Vida&Arte reúne semanalmente as principais novidades do mundo da música. Nesta sexta-feira, 28 de outubro, tem parceria de Anitta com Black Eyed Peas, de Juliette com L7NNON, e a volta triunfal de Rihanna. Confira os principais lançamentos:

1. Rihanna- Lift Me Up

Os fãs da artista vão a loucura! Rihanna fez sua volta triunfal para a música nesta sexta-feira, com a faixa "Lift Me Up", canção tema do filme "Pantera Negra: Wakanda Forever". A música é lançada como uma homenagem a Chadwick Boseman, ator que deu vida ao herói da Marvel e faleceu em 2020. A artista volta após 6 anos sem lançamentos, desde "Anti", de 2016.

Clique aqui para ouvir no Spotify



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Black Eyed Peas, Anitta e El Alfa- Simply The Best

O grupo Black Eyed Peas convidou a rainha do funk Anitta, e El Alfa para a faixa "Simply The Best". A canção traz uma pegada de eletrônica e mistura com o ritmo pop da dona de "Gata" e o flow do rapper dominicano. O lançamento já veio com um videoclipe gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e esbanja curtição e beleza!

Clique aqui para ouvir no Youtube

3. Papatinho, Juliette, L7NNON, Xamã e Welisson-Papasessions #10-França



O time nacional se uniu a comando de Papatinho para incorporar mais uma faixa ao projeto "Papasessions". Desta vez, o single chamado "papasessions #10-França" opto pelo romance, misturando o forte de cada cantor. A novidade já chegou com videoclipe dirigido por Victor Varetto.

Clique aqui para ouvir no Youtube

4. Jin e Coldplay- The Astronaut



Em estreia solo, Jin, integrante do BTS, se uniu a Chris Martin, vocalista do Coldplay, para lançar a faixa "The Astronaut". A faixa ainda contou com uma participação especial, Moises Martin, filho de Chris, ficando responsável pelo backing vocal. Vem conferir!

Clique aqui para ouvir no Youtube

5. Giulia Be- Depois do Universo

Nossa menina solta está de volta com a faixa "Depois do Universo". A canção é tema do novo filme da Netflix, protagonizado pela artista, ao lado do ator Henry Zaga. O clima de romance está no ar, vem conferir!

Clique aqui para ouvir no Youtube

6. João Gomes- Acredite

Está liberada a segunda parte do EP "Acredite". Com quatro músicas, sendo duas delas inéditas, o projeto foi gravado em Recife, Pernambuco, durante um show gratuito para mais de 100 mil pessoas. Você vai conferir a voz do piseiro ao lado de Tarcisio do Acordeon e Vitor Fernandes. Como carro chefe, a faixa "Seu Sorriso" é a grande aposta.

Clique aqui para ouvir no Youtube

7.Ludmilla- Maria Maria

Nesta semana, o ícone Milton Nascimento completou 80 anos. Como uma forma de homenagear o artista, a dona dos "Lud Sessions" regravou a faixa "Maria Maria". Ficou lindo e emocionante!

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Chloe e Latto- For The Night



Chloe e Latto esbanjaram talento com a faixa "For The Night". É um hit garantido! O videoclipe já se encontra no ranking dos mais vistos do Youtube desta sexta-feira. A faixa traz uma pegada pop e viciante.

Clique aqui para ouvir no Youtube

9. Natiruts e Iza- Good Vibrations

A faixa "Good Vibrations", que faz parte do álbum homônimo da banda Natiruts, acaba de ganhar um groove mais acentuado com um novo arranjo. Iza chegou para completar a faixa em uma versão ao vivo da canção. O videoclipe mostra os artistas se divertindo na apresentação.

Clique aqui para ouvir no Youtube

10. Dove Cameron- Bad Idea



A artista Dove Cameron divulgou sua nova aposta na faixa "Bad Idea". Com um tom sexy e sensual, a cantora volta sem freio para as músicas!

Clique aqui para ouvir no Youtube

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags