K-pop: ‘J-Hope in the Box’ estreia nesta sexta, 17, no Disney+

J-hope, do BTS, lança documentário exclusivo no Disney+; produção acompanha o idol desde o lançamento do álbum até apresentação no Lollapalooza

Um dos nomes mais populares do k-pop, J-Hope, do BTS, estreia seu primeiro documentário nesta sexta-feira, 17, no Disney+.

Intitulado “J-Hope in the Box”, a produção audiovisual acompanha o artista sul-coreano desde a produção do seu primeiro álbum solo até apresentação no Lollapalooza Chicago em 2022.

Com o álbum “Jack In The Box”, J-hope deu início à nova fase do BTS, sendo o primeiro membro a lançar-se individualmente após o anúncio do hiato do grupo de k-pop.

Lançado em julho de 2022 nas plataformas de música, o disco teve festa de estreia que contou com a presença de diversos artistas sul-coreanos além dos integrantes da banda.

A "listening party”, ou festa de lançamento, foi acompanhada pelos Armys nas redes sociais e terá cenas exclusivas no documentário que estreia amanhã, 17.

Além da produção do álbum até a sua divulgação, “J-Hope in the Box” traz os bastidores da apresentação do idol no palco do Lollapalooza Chicago em 2022. O rapper foi o primeiro artista da Coreia do Sul convidado para ser atração principal do festival.

O documentário “J-Hope in the Box” acompanha, dos bastidores, as expectativas e experiências vividas pelo idol e está marcado para estrear nesta sexta-feira, 17, no streaming do Disney+.



BTS: assista o trailer de "J-hope in the box"

