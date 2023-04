Com Jennie do Blackpink, ‘The Idol’ estreia em junho na HBO Max

Jennie Ruby Jane, do grupo de k-pop Blackpink, está no elenco de "The Idol"; a série produzida por The Weeknd estreia em 4 de junho na HBO Max

“The Idol”, série com produção executiva e roteiro do músico Abel Tesfaye, o The Weeknd, está marcada para estrear no dia 4 de junho, na HBO Max.

Com participação de Jennie, do grupo de k-pop Blackpink, o elenco da série também conta com Lily-Rose Depp, Troye Sivan e o próprio The Weeknd.

Estrelado por Lily-Rose Depp no papel da cantora Jocelyn, a produção acompanha a saga da artista na tentativa de voltar a ser considerada a principal estrela pop dos Estados Unidos.

No caminho, ela encontra o empresário Tedros (vivido por The Weeknd) que irá auxiliar na recuperação do seu status e fama.

O elenco de “The Idol” também conta com os atores Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

The Idol: assista o trailer da série do HBO Max



