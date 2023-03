K-pop: J-hope, do BTS, anuncia single em parceria com rapper J.cole

Jung Hoseok, o J-hope do BTS, irá lançar novo single nesta sexta-feira; a canção terá parceria com o rapper americano J.cole

J-hope, um dos membros do grupo de k-pop BTS, anunciou que irá lançar um novo single. Intitulado “On the Street”, a faixa será lançada na madrugada desta sexta-feira, 3.

A canção será recebida pelos Armys como um “até logo” do sul-coreano, já que a BigHit Music, empresa que agencia o BTS, anunciou na última semana que J-hope irá cumprir o serviço militar obrigatório em breve.

Além de marcar o fechamento de uma fase, “On the Street” é considerada especial para os fãs do BTS pois contará com a parceria de J.Cole, rapper estadunidense que serviu de inspiração para o idol no início de sua carreira.

Leia também | K-pop: documentário "J-Hope in the Box" estreou no Disney+

K-pop: confira o teaser de “On the Street”



O artista sul-coreano já trabalhou com outros artistas internacionais em produções individuais, como a cantora Becky G, na parceria que se tornou sucesso “Chicken Noodle Soup”.

Além de J-hope, os fãs do BTS vão ter muitas novidades dos integrantes para acompanhar. Jimin, um dos mais novos do grupo, irá lançar seu primeiro álbum solo no dia 24 de março. Já Suga, também rapper do BTS, irá iniciar sua turnê individual a partir do mês de abril.

