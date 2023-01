Lolla 2023: Tove Lo, Yungblud e mais farão shows extras em SP

Com Tove Lo, Yungblud e Rise Against, os Lolla Sideshows irão acontecer nas casas de show Audio e Cine Joia, em São Paulo

A edição de 2023 do Lollapalooza está chegando e, além dos shows que vão ocorrer durante os três dias de festival, o evento anunciou o Lolla Sideshows. Com Tove Lo, Young Blood e Rise Against, os shows extras do Lollapalooza Brasil irão ocorrer em casas de show de São Paulo, na semana do festival.

No dia 22 de março, uma segunda-feira, a banda de punk rock Rise Against se apresenta no Cine Joia. Já na terça, dia 23, o músico britânico Yungblud comanda a festa no local. Na segunda-feira seguinte, dia 28 de março, a cantora sueca Tove Lo faz show na casa de show paulistana Audio. Os ingressos já estão à venda no site da Tickets For Fun, com valores de R$192 a R$384.

O Lollapalooza 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nomes internacionais como Drake, Paramore, Billie Eilish, Blink-182, Rosalía, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez e Lil Nas X estão entre os confirmados. A programação também terá nomes de peso nacional, como Ludmilla, Pitty, Anavitória, Os Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Filipe Ret e L7nnon.

Lolla Sideshows 2023

Rise Against

Quando: 22 de março

Onde: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, SP)

Quando: 23 de março

Onde: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, SP)

Quando: 28 de março

Onde: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, SP)

Ingressos à venda no site da Tickets For Fun



