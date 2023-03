Lolla Argentina: Billie Eilish pausa show após fãs passarem mal

O show de Billie Eilish no Lollapalooza Argentina precisou ser interrompido diversas vezes para conter o público; a produção do festival relatou que diversas pessoas estavam passando mal na plateia

A cantora Billie Eilish precisou interromper seu show no Lollapalooza 2023 na Argentina. Durante a apresentação ocorrida no domingo, 19, a produção do festival solicitou que a artista parasse sua apresentação por conta do grande número de pessoas que estavam passando mal na plateia.

Billie já havia pedido anteriormente, na mesma apresentação, que o público desse um passo para trás para evitar que pessoas se machucassem ou passassem mal.

Billie Eilish parou seu show e precisou sair do palco hoje no Lollapalooza Argentina. #LollaAR



Muita gente estava passando mal no público e a produção deu o sinal no meio da apresentação. Eles voltaram ao palco cerca de quatro minutos depois. pic.twitter.com/4J6yXRbKYz

No final de semana do festival, o evento contabilizou mais de 330 mil pessoas, conforme informou o jornal argentino Clarín. Nos últimos dias, altas temperaturas foram registradas em Buenos Aires, alcançando a marca de 38°C, o que pode ter contribuído para o mal-estar generalizado durante a apresentação de Billie Eilish.

A cantora desembarca em São Paulo no próximo final de semana para a edição do Lollapalooza Brasil 2023. O show de Billie Eilish está marcado para acontecer na sexta-feira, 24.

