Coldplay: SP fica em último no ranking de devolução de pulseiras

São Paulo é a cidade da América Latina que menos devolveu as pulseiras após show do Coldplay; Buenos Aires lidera o ranking com 94% das pulseiras devolvidas

O show do Coldplay em São Paulo foi marcado por muita diversão, mas também por alertas aos fãs. Na apresentação que aconteceu na segunda-feira, 13, realizada no Estádio Morumbi, o público recebeu um aviso no telão sobre a devolução das pulseiras brilhantes.

No aviso divulgado no painel, o "Ranking de reciclagem de pulseiras" informou que apenas 79% do público em São Paulo devolveu as pulseiras após o show.

A capital paulista ficou atrás de Bogotá, que devolveu 85%, e Santiago, devolvendo 86% dos acessórios. Buenos Aires, na Argentina, lidera o ranking com 94% das pulseiras devolvidas após o show do Coldplay.

Opa galerinha… Vamos fazer a coisa certa? Devolvendo a pulseira você ajuda a banda a fazer uma turnê mais sustentável, diminuindo os resíduos. A banda diminui a produção das pulseiras em 80%, para haver a reutilização delas em vários shows! E além disso… estamos perdendo para a… https://t.co/dlFSbmxCI6 pic.twitter.com/z9TFeyIblb — Forum Coldplay | MOTSWT (@forumcoldplay) March 13, 2023

Pulseiras de LED do Coldplay: como funciona?

Os shows da banda são conhecidos por terem colaboração do público. Na entrada do evento, os fãs de Coldplay recebem as pulseiras de LED que vão iluminar a plateia e criar um show de luzes durante a apresentação.

Por mais que seja um item que sirva de recordação do momento, é solicitado que os presentes devolvam as pulseiras ao final do evento pois serão reutilizadas nos shows seguintes.

CONFIRA Coldplay no Brasil: Seu Jorge participa de show em SP; veja vídeo

