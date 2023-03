Coldplay no Brasil: Seu Jorge participa de show em SP; veja vídeo

Coldplay realizou o primeiro show no Brasil em 2023 na última sexta-feira, 10 de março, no Morumbi, em São Paulo

A banda Coldplay está de volta ao Brasil com a turnê mundial "Music Of The Spheres". O grupo fez sua primeira apresentação no País em 2023 no Morumbi, em São Paulo, na sexta-feira, 10 de março, e contou com a participação de Seu Jorge.

Apesar do feat ter sido uma surpresa para o público, a banda tem tradição de convidar um artista de outra nacionalidade para participar do show. Seu Jorge cantou a música "Amiga da milha mulher" e Chris Martin, vocalista do grupo, até o acompanhou no refrão.

Outra surpresa no show foi a participação da fã Anália, que cantou junto com Chris a faixa "Let somebody go", de 2021.

O grupo participou do Rock in Rio 2022 e faria uma série de apresentações no Brasil no mês de outubro, mas após problemas de saúde do vocalista, os show foram adiados para março de 2023. Ao todo, a banda realizará 11 shows no País e ainda passará pelo Rio de Janeiro e Curitiba.

Com informações de Miguel Araújo

Confira vídeo de Seu Jorge no show do Coldplay:

