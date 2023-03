Cissa Guimarães contesta demissão da Globo: 'Poeta ganhava mais'

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães contesta o motivo de sua demissão da Rede Globo em 2021, após cerca de quatro décadas de parceria. De acordo com ela, seu contrato não foi renovado por "questões financeiras", o que não condizia com a realidade.

"Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patrícia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu (...)," explicou a atriz.

Cissa trabalhou como apresentadora do programa matinal É De Casa, junto com outras estrelas da Globo, como Ana Furtado, que apresentou o Oscar 2023, e Patrícia Poeta, ex-Fantástico. A expectativa da artista, porém, era de renovação do contrato; a demissão veio como um "choque":

"Foi uma surpresa. O meu contrato estava acabando e jurava que ia ser renovado. Quando fui chamada para conversar... Na hora, eu senti. É horrível, mas pelo andar da conversa, a gente saca. Tomei um susto. Não entendi nada porque me sentia à vontade no programa (...) o público gostava de mim," afirmou.

Cissa Guimarães é demitida da Globo mas volta à emissora após oito meses

Mesmo com o fim do contrato com a emissora, a atriz não ficou muito tempo sem trabalho. Isso porque, alguns meses após a demissão, Cissa foi contratada para atuar na nova série da Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo.

A série, chamada "A Divisão", é de criação de José Júnior, e é o primeiro trabalho audiovisual da atriz em mais de dez anos, período no qual focou em seu trabalho no teatro.

“Como atriz, fiquei nos últimos dez anos fazendo teatro e com muita saudade do audiovisual, que é algo completamente diferente. (...) É muito bom estar de volta agora," completou.