Cissa Guimarães é demitida da Rede Globo após 40 anos na emissora

A apresentadora do programa matinal "É de Casa" não teve seu contrato renovado. A informação foi confirmada pela TV Globo, casa do qual dedicou mais de 40 anos de trabalho

A apresentadora Cissa Guimarães, de 64 anos, foi demitida da Rede Globo após mais de 40 anos de trabalho prestado a emissora. O desligamento de Cissa foi confirmado por meio de uma nota oficial divulgada pela assessoria da rede televisiva a imprensa nesta sexta-feira, 29 de outubro (29/10).

"O 'É de Casa' se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas. A atriz e apresentadora, que esteve no comando do matinal desde a estreia, em 2015, continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria", informa o comunicado.

O texto também contou com uma declaração de despedida da atriz e apresentadora. "Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história – minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos", disse Cissa.

Segundo o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, a não renovação do contrato da apresentadora do programa “É de Casa” pegou toda a equipe organizadora da atração de surpresa. Ainda de acordo com o jornalista, Cissa se despediu da equipe por meio de uma mensagem enviada para o grupo da produção, no WhatsApp.

"Agradeço a todos por estarem comigo nesta caminhada, pelo compartilhamento e aprendizado que vocês generosamente me deram. Participei da gestação, da criação e da evolução do É de Casa e sinto muito orgulho disto. Estivemos juntos sempre, nas dores e nas gargalhadas. Nunca esquecerei. Não estarei mais com vocês no programa, mas levo vocês na minha história e na minha melhor memória. Toda minha gratidão a vocês! Desejo a todos muita luz", escreveu Cissa em mensagem enviada via WhatsApp.

Trajetória de Cissa Guimarães na Rede Globo

Em sua passagem pela TV Globo, Cissa Guimarães fez parte do extinto “Video Show”, de 1983 a 2019, onde integrou a formação original de apresentadores do programa, ao lado de Tiago Leifert, Zeca Camargo, Ana Furtado e André Marques - apenas Ana segue no posto. Na atração, Miguel Falabella a definiu como "a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia", bordão que marcou a carreira da comunicadora.

De 1986 a 2012, a atriz atuou em algumas novelas renomadas da emissora. Dentre elas Direito de Amar, de 1987, Top Model, de 1989, O Clone, de 2001, América, de 2005, Caminho das Índias, de 2009 e Salve Jorge, de 2012. Por fim, em 2015, passou a comandar o programa "É de Casa" eu último trabalho na Globo.

