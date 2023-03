Escritor chileno Jorge Edwards morre aos 91 anos em Madri

Jorge Edwards ganhou do prêmio Cervantes em 1999 e é autor do livro "Persona Non Grata", no qual narra seu desencanto com a Revolução Cubana

O escritor chileno Jorge Edwards, ganhador do prêmio Cervantes em 1999, próximo de Pablo Neruda e autor do livro "Persona Non Grata", no qual narra seu desencanto com a Revolução Cubana, morreu nesta sexta-feira, 17, em Madri, aos 91 anos, informou seu filho à AFP.

"Morreu há algumas horas" em Madri, disse o filho, que também se chama Jorge Edwards e falou por telefone de Santiago, no Chile. "Foi basicamente a diabetes que progrediu e produziu um estado de saúde que o levou à internação no fim de semana e depois, assim que voltou para casa, ele faleceu", acrescentou.

"Perdemos um romancista excepcional, um ensaísta corajoso e um jornalista atento a todas as camadas da atualidade. Sentiremos falta de sua vitalidade e moral elevado", escreveu no Twitter o Instituto Cervantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jorge Edwards: Formação, diplomacia e conflitos com Cuba

Nascido em Santiago em 1931, Edwards estudou na Escola de Direito da Universidade do Chile e fez estudos de pós-graduação na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.

Exerceu o cargo de diplomata de carreira entre 1957 e 1973, em Paris, Lima e Havana, destino este que o marcaria de maneira especial. Seu último posto na diplomacia chilena foi o de embaixador em Paris, entre 2010 e 2014, durante o primeiro mandato do ex-presidente conservador Sebastián Piñera.

Em 1971, Edwards passou três meses na capital cubana para abrir a embaixada do Chile em representação do governo de Salvador Allende, um dos primeiros a restabelecer laços diplomáticos com o regime de Fidel Castro.

O duplo ofício de diplomata e escritor permitiu que Edwards estivesse em contato com escritores da ilha, que lhe relatavam o contrário da versão oficial.

Edwards nunca foi expulso oficialmente, mas deixou Cuba antes do previsto e seguiu para Paris, após ser requisitado por seu amigo Pablo Neruda, o novo embaixador.

Sobre o assunto O Código Da Vinci 20 anos: relembre o livro que agitou a História

Daniel Brandão abre campanha de financiamento de livro de desenho

Maurício de Sousa se candidata à Academia Brasileira de Letras

Livro de Sarah Habersack aborda conflitos, dores e medos femininos

Cearense participa de livro de história contada por Zé Carioca

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags