São José: restaurante oferece vinho e coxinhas de graça se chover

Neste domingo, 19, Dia de São José, o estabelecimento Boteco do Imprensa Food Square oferecerá gratuitamente degustação de vinho e fondue de coxinhas. A condição para o evento, porém, é que chova ao longo do horário de funcionamento do local, entre 17h e 23 horas.

Caso chova, só poderão aproveitar o serviço os clientes que já estiverem consumindo no restaurante, e a ação será válida durante o expediente do estabelecimento enquanto chover. A promoção ocorre para celebrar o Dia de São José, santo da igreja católica e padroeiro do Estado do Ceará.

São José é considerado o protetor da Igreja Católica e padroeiro dos trabalhadores e das famílias. Pai de Jesus Cristo, marido de Maria e carpinteiro, o santo católico é celebrado também no Ceará com feriado estadual. Acredita-se que um feriado chuvoso é indicativo de boa safra no Estado.

Degustação de fondue no Dia de São José

Quando: domingo, 19, das 17h às 23 horas (enquanto chover)

Onde: Boteco do Imprensa Food Square (Av. Des. Moreira, 2355 - Dionísio Torres)

