Cearense participa de livro de história contada por Zé Carioca

Morador do bairro José Walter, em Fortaleza, o cearense Lederly Mendonça está entre a equipe de roteiristas do novo livro "Zé Carioca conta a História do Brasil". O enredo traz Zé Carioca, o icônico papagaio personagem da Disney, relatando aos seus sobrinhos cinco passagens da história do País. A trama de cada capítulo foi criada pelo escritor e jornalista Eduardo Bueno, com outros artistas brasileiros.

"O objetivo é mostrar desde o descobrimento do Brasil, passando pela colonização, até a independência, sempre sob o ponto de vista do Zé Carioca, que é o grande aniversariante do livro, comemorando os seus 80 anos em grande estilo, e também em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil", destaca o cearense.

Nas 112 páginas, a obra traz personagens e fatos históricos que se misturam com os personagens da Disney, com uma narrativa que perpassa a colonização até a independência do Brasil. A publicação chega ao mercado pela Editora Culturama neste mês de março, mas já está disponível em pré-venda na Amazon.

"Eu já escrevia para o Zé Carioca, quando fui convidado pelo editor Paulo Maffia (Disney/Editora Culturama) para co-roteirizar quatro dos cinco capítulos do livro", conta Lederly. O processo criativo envolveu entrevistas com o escritor Eduardo Bueno, além da supervisão do Paulo Maffia, para aprovação junto à Disney.

Desde 2019, Lederly virou roteirista da Mauricio de Sousa Produções, onde escrevo para os quadrinhos infantis da Turma da Mônica e para a série Turma da Mônica Jovem. De 2020 para cá, escreve roteiros para a Disney e para a Culturama, e já coleciona participações em especiais de Natal, no álbum especial “Zé Carioca em Viagens Fantásticas”, entre outras histórias.

Zé Carioca conta a História do Brasil

Quanto: R$ 149,90

Onde: site da Amazon

