Daniel Brandão abre campanha de financiamento de livro de desenho

Ilustrador e quadrinista, Daniel Brandão irá lançar o artbook “Desenho Vivo”, com suas criações e exercícios oriundos das observações de modelos vivos. A produção do livro está em campanha de financiamento coletivo no Catarse, com primeira meta no valor de R$1.700.

Assinando as tirinhas “Desenho Vivo", publicadas semanalmente no Vida & Arte, Daniel Brandão se aventura na prática de desenho a partir da observação de modelos vivos. “Fiquei tão envolvido com a prática que a mantenho regularmente - decifrando, na observação atenta às pessoas que posam, uma parte de mim mesmo, enquanto continuamente realinho meu afeto ao desenho com a construção do profissional que tenho me tornado continuamente”, explica o autor que também assina as tirinhas "As viagens de Liz" e "Primeiras paixões" no O POVO.

Intitulado "Desenho Vivo: Um Artbook de Daniel Brandão" o livro de arte traz ilustrações de Daniel, executadas da contemplação dos modelos voluntários: Blenda Furtado, também ilustradora e quadrinista do Vida& Arte; Carol Benjamin, que assina a introdução do artbook, Carol Morais, Davi Barros, Juliana Dias, Lorena Ribeiro e Vanessa Paiva.

Os apoiadores da campanha receberão recompensas variadas de acordo com o valor que foi contribuído na campanha. Aqueles que apoiarem com R$10 irão receber a versão do livro em PDF. A partir de R$60, os interessados receberão a versão física e em PDF. Já nas contribuições acima de R$120, as recompensas são as duas versões do livro, um marcador de página e um bookplate (cartão postal).

Para contribuições mais altas, os apoiadores irão receber as duas versões do livro, marcador de página, bookplate e um print numerado assinado pelo autor, a partir de R$140. Já acima de R$200, as recompensas são todas as anteriores citadas e poderão participar de uma demonstração ao vivo e on-line com Daniel Brandão.

"Desenho Vivo: Um Artbook de Daniel Brandão" tem diagramação e co-edição de Luís Carlos Sousa. O prazo para a participação na campanha de financiamento vai até dia 15 de abril. A impressão gráfica está prevista para ocorrer entre os meses de maio e junho, com envio pelos Correios de julho a setembro.

Desenho Vivo: Um Artbook de Daniel Brandão

Contribuições até: 15 de abril

Onde: site do Cartase

Mais informações: Instagram @danielsbrandao



