Livro de Sarah Habersack aborda conflitos, dores e medos femininos

No lançamento, estarão presentes a colunista do O POVO e escritora Juliana Diniz e o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista

A escritora e cientista austríaca radicada no Brasil Sarah Habersack lançará seu livro “O Que Desejaram” em Fortaleza na próxima terça-feira, 21. O evento ocorrerá dentro das ações programadas para o Festival Mulheridades e será realizado no Café da livraria Senac Aldeota, a partir das 18h30min. O livro estará à venda por R$ 50.

O livro tem como tema principal “a possibilidade de pessoas e, especialmente, mulheres, se liberarem dos conflitos fundamentais internos causados pelas experiências pessoais e injustiças sociais”. No lançamento, estarão presentes a colunista do O POVO e escritora Juliana Diniz (que fará a mediação) e o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (responsável pela apresentação da obra).

Sobre o assunto Lollapalooza 2023: Willow é substituída por Baco Exu do Blues

J.K Rowling compara críticos com 'comensais da morte'; entenda

Coldplay convida Sandy para subir em palco durante show em SP

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O romance busca compartilhar “experiências íntimas e únicas” de lidar com dores e medos profundos. No livro, quatro mulheres em diferentes países e gerações tentar achar um caminho próprio entre pressões externas e contradições internas e encontrar maneiras de se libertar delas. Os conflitos das personagens são únicos, mas as emoções as unem. A publicação tem projeto gráfico e ilustrações da artista austríaca Linda Steiner.

A primeira edição do Festival Mulheridades aconteceu em 2022. O evento busca promover o debate sobre igualdade de gênero a partir de rodas de conversa, palestras, campanhas de conscientização e da valorização de profissionais, pesquisadoras, pensadoras, artistas e empreendedoras.

Lançamento “O Que Desejaram”

Quando: terça-feira, 21, às 18h30min

Onde: Café da livraria do Senac Aldeota (Av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota)

Quanto: R$50 (valor do livro); pagamento em PIX ou em espécie

Aberto ao público



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags