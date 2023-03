Maurício de Sousa se candidata à Academia Brasileira de Letras

Maurício de Sousa, o cartunista dos quadrinhos da "Turma da Mônica", lançou candidatura para ocupar cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL), antes ocupada por Cleonice Berardinelli. A ação foi oficializada por meio de uma carta.

No documento enviado por Maurício, ele afirma o interesse em contribuir para a ABL incentivando a criação de novos leitores por meio dos quadrinhos. A cadeira a qual o artista se candidata pertencia a Cleonice Berardinelli, mulher mais longeva da academia, que morreu em fevereiro deste ano aos 106 anos. Cleonice é especialista em Camões e Fernando Pessoa. As informações são da Folha de São Paulo.

"A ABL é o centro de valorização, não apenas do autor brasileiro, mas do leitor. Sem leitor não há a mágica da literatura. E para conquistar o leitor, a melhor época é a infância. E este o será para sempre. 'A Turma da Mônica' hoje está em todas as plataformas de comunicação, para não deixar escapar a conexão que o futuro cobrará de todos", escreveu o cartunista.

A candidatura de Maurício de Souza à ABL acontece neste ano, também período em que a personagem principal Mônica - da "Turma da Mônica" completa 60 anos de criação.

