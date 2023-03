O Código Da Vinci 20 anos: relembre o livro que agitou a História

Um misterioso assassinato é praticado em meio ao museu mais famoso do mundo. O Louvre, em Paris, é palco principal para a trajetória histórica que reúne segredos, religião, arte e crimes internacionais.

Lançado em março de 2003, “O Código Da Vinci” acompanha a saga de Robert Langdon, um professor de simbologia, que, por curiosidade e interesse no que ainda há de ser revelado na História, parte em uma investigação perigosa sobre os mistérios guardados sob obras de arte.

Do escritor estadunidense Dan Brown, “O Código Da Vinci” se propõe a desvendar segredos antigos que envolvem a religião Católica e provocar uma revolução no percurso milenar do cristianismo. Alcançando o sucesso desde sua primeira edição, o livro acumula mais de 80 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, rendendo até um filme produzido em Hollywood com elenco estrelado.

Dan Brown, autor de "O Código Da Vinci" (Foto: Divulgação)



O Código Da Vinci 20 anos: briga com a igreja Católica

Na busca por solucionar os mistérios escondidos em pinturas de artistas renomados e artefatos históricos, Robert Langdon se depara com uma sociedade secreta que protege uma poderosa revelação sobre o personagem mais famoso entre os cristãos: Jesus.

Misturando ficção com a realidade, “O Código Da Vinci” chegou a sofrer boicote por parte da igreja católica. No livro, o autor levanta suposições sobre o papel real de Maria Madalena e a verdade sobre o Santo Graal - o cálice usado por Jesus durante a Última Ceia.

"O Código Da Vinci", de Dan Brown, completa 20 anos de lançamento; livro traz novas narrativas sobre a história dos quadros de Leonardo da Vinci (como 'Monalisa' e 'A última Ceia') (Foto: Divulgação)



Na bíblia, Maria Madalena é tida como uma das seguidoras mais fiéis de Cristo, estando com ele logo após sua ressurreição. No livro, Robert Langdon revela que Maria Madalena estava ao lado de Jesus na Última Ceia - acontecimento que é representado no quadro de Leonardo Da Vinci, peça-chave para as revelações na criação de Brown -, mas que no decorrer dos séculos, cristãos alteraram o Evangelho para esconder um grande segredo.

Sendo assim, em “O Código Da Vinci”, é levantada a hipótese de que Jesus e Maria Madalena foram casados e tiveram filhos. O final do livro revela, então, que Sophie Neveu é descendente direta dos personagens da igreja católica.

Tido como heresia por estar difamando a história real de Jesus, “O Código Da Vinci” foi boicotado por religiosos de diversos locais do mundo. Ainda assim, o livro de Dan Brown conquistou inúmeros leitores, somando mais de 80 milhões de publicações vendidas.

"O Código Da Vinci", de Dan Brown, completa 20 anos de lançamento; livro traz novas narrativas sobre a história dos quadros de Leonardo da Vinci (como 'Monalisa' e 'A última Ceia') (Foto: Divulgação)



