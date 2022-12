Restaurante Mangue Azul reabre com cardápio renovado e toque regional

Localizado no coração da Aldeota, o restaurante Mangue Azul reabriu as portas após quatro meses de pausa para reestruturação e construção do novo cardápio. Casa fica na Professor Dias da Rocha, 987, e já recebe o público.

No cardápio assinado pelo chef Ivan Prado e por André Bichucher, chef e proprietário da casa, 34 novas opções são oferecidas para os pratos de entrada, principal e sobremesa. Utilizando de técnicas francesas de preparo e apresentação, o menu destaca os sabores do Brasil e traz insumos de diversos locais do Ceará, como o atum de Itarema, o queijo de Quixeramobim e o baião com fava da Serra da Ibiapaba.

Consultor gastronômico e pesquisador da gastronomia cearense, o chef Ivan Prado reforça que o novo cardápio traz a história e cultura do Estado e dos produtores e fornecedores cearenses. "Visitamos cada produtor local. Conhecemos todo o processo de produção desses itens, desde o plantio à oferta ao consumidor", garante Ivan.

Nas mais de 60 bebidas da casa, com ou sem álcool, adicionado de chás ou frutas, "Maria Bonita" destaca-se por dar nome ao coquetel personalizado que leva gin com camomila, lillet blanc, fassionola, mel de jandaíra e limão siciliano. O restaurante também conta uma adega com mais de 160 rótulos.

Restaurante Mangue Azul

Onde: Rua Professor Dias da Rocha, 987 - Aldeota

Horário de funcionamento:

- Almoço:

Segunda a sexta: 12h às 15h

Sábado e domingo: 12h às 16h

- Jantar:

Segunda a quinta: 19h às 23h30

Sexta e sábado: 19h à 00h30



