Torta de frango: confira opções em Fortaleza a partir de R$ 9,90

Anexo ao Comfort Hotel, próximo à avenida Beira Mar, o Yucca Gastronomia também possui uma procurada torta de frango. A massa do alimento leva chia, semente rica em gorduras saudáveis, vitaminas, proteínas e minerais, e o recheio, claro, leva frango, mas com consistência molhada.



De acordo com a empresária Lane Cavalcante, o alimento está presente em casamentos e batizados realizados no local e agrada desde crianças até avós.

"A torta do yucca tem um diferencial, a massa é levíssima e com recheio bem molhadinho, com bastante frango", descreve. "É incrível observar que ela agrada de crianças aos avós. É talvez o nosso prato mais versátil", destaca.



A torta de arco grande custa R$ 180 e a versão mini custa R$ 30.



Onde: Rua Frei Mansueto, 160 - Meireles

Quando: café das 15 horas às 22 horas; restaurante das 6h30min às 22 horas

Quanto: a partir de R$30

Contato: (85) 98956.8608 e no Instagram @yuccagastronomia



Torteria by Mazinha Maia

Há cinco anos em funcionamento, a Torteria by Mazinha Maia está localizada na Messejana. Jamal Maia Bucar é o proprietário e colocou o nome de sua mãe no estabelecimento. A torta de frango é um dos sucessos de venda do local e a receita foi criada por Mazinha há 25 anos. Para o empresário, o destaque do produto é que é feito artesanalmente, incluindo a massa, que leva farinha de trigo e batata. Além da versão tradicional de frango, há opções de torta de frango com queijo e frango com requeijão.

Diariamente, os clientes podem encontrar na loja a torta de frango individual, que tem 500 gramas e custa R$ 10. Ela também pode ser comprada através do delivery via whatsapp ou iFood. Há ainda tamanhos maiores que podem ser encomendados a partir de R$ 80. O tamanho P serve 30 pessoas, o M serve 50, e o G pode ser consumido por 70 pessoas.

Onde: Rua Eunice, 168 - Messejana

Quando: segunda-feira a domingo (05h30min às 19 horas)

Quanto: a partir de R$10

Contato: (85) 98615.7414 e no Instagram @torteriafor



Doce Gula

Na Cidade dos Funcionários, a torta de frango da Doce Gula é destaque seguindo uma receita familiar, que leva massa amanteigada e recheio cremoso. O alimento é vendido em três tamanhos: individual, por R$ 9,90, médio (15 porções) por R$109,00 e grande (20 porções) por R$129,00.

A torta individual pode ser encontrada na vitrine da loja. Já os tamanhos médio e grande são feitos sob encomenda. O estabelecimento também possui delivery através do WhatsApp: (85) 98651.3278.

Onde: Avenida Oliveira Paiva, 1580 – Cidade dos Funcionários

Quando: segunda-feira a sábado, de 11 horas às 20 horas

Quanto: a partir de R$9,90

Contato: (85) 3271.1113 / 3271.3164 / 3271.2030 / 3271.2680 e no Instagram @docegulaconfeitaria_



Emporium Pasto & Pizzas

Para quem quer consumir torta de frango em um restaurante, o Emporium Pasto & Pizzas é uma opção. No cardápio disponibilizado através do Instagram, há a versão individual de 410g por R$ 48 ou a opção para duas pessoas com 800g por R$ 91. A torta de frango também está inclusa no rodízio, que funciona todos os dias no almoço, das 11h30min às 15 horas, por R$ 66,90, e no jantar, das 17h às 23 horas, por R$ 72,90.

Onde: Av. Treze de Maio, 1017 – Fátima; Av. Washington Soares, 909 – Guararapes (Salinas Shopping); Av. Júlio Abreu, 160 – Varjota

Quando: das 10h30min às 15 horas e das 17h às 23 horas (o horário pode variar de acordo com a sede)

Quanto: a partir de R$48

Contato: no site Pasto&Pizzas e no Instagram @pastoepizzas



