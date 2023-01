Elefante, rinoceronte, leão, girafa e zebra e outros animais dão nome aos pratos na lanchonete Mundo Animal. Com mais de 60 unidades espalhadas pelo País, a de Fortaleza abre ao público nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, no bairro Luciano Cavalcante.

Com móveis artesanais, folhagens, esculturas e pelúcias de animais, o estabelecimento quer reunir crianças e adultos para uma imersão selvagem. Ao todo, são 614 lugares distribuídos em quase 1.000m², além de espaço kids. O investimento esteve na casa dos R$1,5 milhões.

A Mundo Animal teve início em 2011, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. O cardápio reúne lanches, tábuas de petiscos, salada com mix de folhas, drinks, torre de chopp e cerveja, e bebidas em geral. O carro chefe é o "Batatão", com opção vegetariana e com diferentes tipos de carne, como bovina, bacon, camarão e frango.

Batatão é o principal prato da lanchonete Mundo Animal (Foto: Mundo Animal/Divulgação)



Mundo Animal

Onde: Av. Washington Soares. 1550 | Loja 01A - Eng. Luciano Cavalcante, aberto todos os dias, das 17h30min às 23h30min

Mais informações: www.euamomundoanimal.com.br

Telefone: (85) 99715.7822

