Série procura drag queens do Norte e Nordeste para compor elenco

A série "Drag Ataque", do canal Fashion TV, do grupo Box Brasil, está em busca de drag queens do Norte e Nordeste para compor o elenco. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de março através de formulário online disponível no perfil do projeto no Instagram (@dragataque).



Com 12 episódios, a produção apresentará o processo criativo da arte drag em diversas áreas, como canto, moda, lipsync e caracterização. Apesar dos reality shows de drag queen serem populares no mundo todo, a série não será de competição e sim documental.

“Nossa intenção é jogar luz sobre a criatividade fora da caixinha que as drags promovem: da costura à dança, do canto à atuação, são muitos talentos e habilidades! Mas não queremos só conhecer a arte, mas também o artista por trás dela. Por isso a escolha pelo formato documental”, explica Vinicius Gouveia, diretor e roteirista da série.

A produção é de Recife e será gravada em locais da cidade que são referências para o público LGBTQIAP+. A produtora Mannu Costa afirma que "Drag Ataque" destacará produções de artistas drags. “Se estamos propondo conhecer as drags e artistas que dão vida a elas, nada mais justo que colocar suas criações em contato com o público final”, pontua.

“Sem contar que, com isso, pretendemos debater temas de profunda importância social, desconstruindo preconceitos e desmistificando questões que ainda permeiam nossa sociedade”, complementa.

