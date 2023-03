Canisso: artistas lamentam morte do baixista do Raimundos

Falecido no início da manhã desta segunda-feira, 13, Canisso era baixista da banda Raimundos e grande referência na área. De acordo com publicações feitas no perfil do músico no Facebook, ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado ao hospital.

Nas redes sociais, músicos brasileiros lamentam a morte do artista. Em publicação no Twitter, o perfil oficial do Paralamas do Sucesso prestou solidariedade à família e amigos de banda de Canisso: "Grande músico, amigo, um cara muito gente boa que deixará saudades. Sentimos muito e desejamos toda nossa solidariedade à família, aos amigos e companheiros de Raimundos.”.

March 13, 2023

Marco Britto, vocalista da banda Bula e ex-guitarrista do Charlie Brown Jr. compartilhou uma homenagem ao amigo de longa data. “Não... não... não... Inacreditável. Acabei de saber da notícia da passagem do meu irmão Canisso dos Raimundos. To em choque. Sem chão. Fizemos tantas coisas juntos. Ele foi um cara muito importante na minha vida, como irmão, amigo, como músico. Suas resenhas eram as melhores. Sua companhia muito divertida. Era um cara muito inteligente, adorava nossas conversas e fazer um som com ele sempre foi incrível! Nos divertimos muito, irmão”, escreveu Marcos em publicação no Instagram.



Pitty também lamentou a morte do músico. A cantora aproveitou para afirmar que “durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada”.



um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. rest in power, man — PITTY (@Pitty) March 13, 2023

Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, prestou condolências à família de Canisso: “Vou guardar pra sempre as boas lembranças da vida, obrigado por tudo! Um bjo no coração da Adriana e dos filhos, muito amor!”.

Fernando Badauí, vocalista do CPM 22, escreveu em seu Twitter: “Um ídolo da adolescência que se tornou companheiro de estrada e um grande irmão!”.

Não consigo acreditar como isso aconteceu, um ídolo da adolescência que se tornou companheiro de estrada e um grande irmão!! To chocado e muito triste!! Que vc encontre o caminho da luz Canisso!! Meus sinceros sentimentos à família, amigos!! pic.twitter.com/50p8x4l822 — Fernando Badaui (@fbadaui) March 13, 2023

O músico Rodrigo Suricato também compartilhou os pêsames, ainda sem acreditar na notícia do falecimento de Canisso. “Como assim, Canisso?? Meus sentimentos aos familiares, os tantos amigos e fãs dessa figura tão querida. Inacreditável meu irmão, vai em paz. Sem palavras”, escreveu.

Já o rapper MC Rashid relembrou de quando conheceu Canisso pela primeira vez: “Me encontrei com Canisso certa vez. Eu no começo de carreira e ele, já tendo feito toda a história que fez com os Raimundos, foi imensamente respeitoso comigo e meu trabalho.”

Me encontrei com Canisso certa vez. Eu no começo de carreira e ele, já tendo feito toda a história q fez com os Raimundos, foi imensamente respeitoso comigo e meu trabalho. Participamos de uma troca de ideia bem loka na época.

Q sua família e fãs fiquem firmes. Descanse em paz. https://t.co/ZfqR2NwBuc — Rashid (@MCRashid) March 13, 2023

O perfil da banda Capital Inicial homenageou o músico com quem compartilharam inúmeras memórias juntos: “Nosso irmão de vida, estrada e profissão se foi prematuramente e deixou um buraco na nossa alma. Era um amigo querido com quem nos divertimos, tocamos e gravamos inúmeras vezes. Nossas vidas e carreiras se entrelaçam.”.

Rodrigo Koala, da banda Hateen, descreveu o músico como um dos “caras mais legais do rock brasileiro” e prestou condolências à família de Canisso.



Porra Canisso… que notícia devastadora. Você sempre será lembrado como um dos caras mais legais do Rock brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Rodrigo Koala (@koalahateen) March 13, 2023

