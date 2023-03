ForCaos 2023: lançamento do festival de rock será no domingo, 19

A edição 2023 do festival independente de rock ForCaos já tem data e local para ser lançada: será neste domingo, 19, no Esconderijo Bar. A partir das 15 horas, o público poderá assistir aos shows das bandas Veia Cava, Lixorganico, Diagnose e Obskure. A entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível. Quem desejar, pode realizar também doações voluntárias às bandas durante as apresentações.

Os alimentos doados serão destinados ao programa “Cozinha Solidária Ceará”, que produz diariamente marmitas gratuitas para mais de 150 famílias no Grande Jangurussu, em Fortaleza. Neste ano, o ForCaos homenageia a socióloga e ativista cearense Rosa da Fonsêca, falecida em 2022 devido a um câncer de ovário. Ainda não há previsão de quando será realizado o festival em si neste ano.

Haverá também participação do cartunista Guabiras. Ele apresentará a galeria de caricaturas “Mulheril Brasileira de Luta”, que, além de homenagear Rosa, falará sobre outras mulheres da luta política e cultural do País, a exemplo de Maria Luiza Fontenele, Célia Zanetti e Sandrinha. Na música, serão homenageadas Lecy Brandão, Cássia Eller e Elza Soares. Na política, Larissa Gaspar e Maria da Penha e, no esporte, a “Fadinha do Skate”, Rayssa Leal.

Lançamento do ForCaos 2023

Quando: domingo, 19, às 15 horas

Onde: Esconderijo Bar (Av. João Pessoa, 4558 – Damas)

Quanto: Doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @forcaos no Instagram e @ForCaosProducao no Facebook



