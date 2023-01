Netflix confirma 2ª temporada de Wandinha

A segunda temporada de "Wandinha" foi confirmada pela Netflix. Principal sucesso da plataforma em 2022, quebrando os recordes de "Stranger Things", o anúncio da continuação da série da família Addams foi confirmado nesta sexta-feira, 6.

A nova etapa da série continuará acompanhando Wandinha Addams, vivida por Jenna Ortega, e sua experiência no meio escolar, além de mostrar o seu amadurecimento e a relação com os amigos e com a mãe, Mortícia Addams, interpretada por Catherine Zeta-Jones.

“Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em uma nova temporada e explorar ainda mais o universo da Escola Nunca Mais. Só precisamos ter certeza que Wandinha não esvaziou a piscina”, detalharam Alfred Gough e Miles Millar, diretores executivos da série, em entrevista ao Tudum, site de conteúdo da Netflix.

A data de estreia da segunda temporada de Wandinha ainda não foi divulgada, mas os fãs da série podem aguardar a continuação na Netflix.

Assista o anúncio da 2ª temporada de Wandinha:



