Campeã de nado sincronizado faz dança de Wandinha embaixo d’água

A russa Kristina Makushenko, campeã mundial de nado sincronizado, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que reproduz a dança de Wandinha, filha mais velha da Família Addams e protagonista da série homônima lançada pela Netflix em novembro. O detalhe é que a ex-atleta imitou a coreografia em performance feita embaixo d’água, dentro de uma piscina.

“Wandinha versão aquática. Vocês pediram e eu recriei a dança da Jenna Ortega no episódio 4”, compartilhou Kristina no Instagram. Com salto e vestido, ela precisou de quatro horas de gravação para chegar ao resultado e ainda afirmou ter sido atrapalhada pelo fato de seu vestido ter flutuado bastante.

Wednesday ADDAMS underwater version Didn’t expect my video to go viral , but it did! thank u everyone for support #Wednesday #wednesdayaddams #netflix #addams pic.twitter.com/jax2rcW80q