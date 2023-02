De Homem-Aranha à Wandinha: as fantasias que marcaram a folia no Passeio Público

Entre fantasias, adereços, espumas e confetes, crianças de todas as idades fizeram a festa no primeiro dia de Carnaval

A programação do Carnaval 2023 em Fortaleza foi aberta na manhã deste sábado, 18, no Passeio Público. Com atrações voltadas para as crianças, as bandas Pacote de Biscoito e Tia Samila e sua Turma agitaram os presentes de 9 horas ao meio-dia.

E na festa tinha gente de todas as idades, desde bebês que foram no colo dos pais, até idosos. Além disso, os pets também estiveram presentes e alguns deles viraram atração para os pequenos foliões.

Diferentes tipos de fantasia também se fizeram presentes na festa. Super-heróis foram a maioria, principalmente de Homem Aranha, entre os meninos, e Mulher Maravilha, pelas garotas. Mas outros personagens também apareceram em destaque, como a Wandinha e Super Mario. Além de diversos tipos de adereços, espumas e confetes.

Victor e Aline Martins foram fantasiados como blocos de lego, com os filhos João Victor, 8, e Maria Júlia, 6. Victor comemorou o retorno do Carnaval e disse que vão levar as crianças ao evento todos os dias. "Eles estavam muito ansiosos para curtir o Carnaval, depois de dois anos sem festa, e a gente fica feliz de trazer eles", disse.

Família foi fantasiada junta para o primeiro dia de Carnaval do Passeio Público (Foto: Lennon Costa/O POVO)



Após a pausa de dois anos nas festas de Carnaval por conta da pandemia de Covid-19, muitas crianças presentes estavam curtindo o evento pela primeira vez. É o caso de Tom Leal, de 1 ano, que foi acompanhado dos pais Marcos Leal e Camila Herculano, e da cachorrinha Amy.

Marcos disse que sempre frequentou o Carnaval do Passeio Público levando os sobrinhos, e agora quer estender o costume ao filho, que estava animado para curtir a festa.

Tom, de um ano, participou do seu primeiro Carnaval junto dos pais e da cachorrinha (Foto: Lennon Costa/O POVO)



A programação iniciou com a Banda Pacote de Biscoito, que há cinco anos faz parte do ciclo carnavalesco infantil, e trouxe diferentes estilos musicais para balançar a criançada. Para o guitarrista e vocalista, Tio Renato, disse que é maravilhoso ter o Carnaval de volta: "a energia vem dobrada, foram dois anos sem Carnaval, mas ver a criançada animada motiva a gente", explicou.

Tia Samila e sua Turma fecharam as atividades do dia com muito axé e interação com o público através de brincadeiras. Ao O POVO, Tia Samila ressaltou a importância de ter uma programação carnavalesca voltada para as crianças.

"É a maior manifestação cultural do Brasil e é muito necessário incluir as crianças para que elas tenham um desenvolvimento pleno e integral. Foi um dia de muita diversão e convivência", explicou a vocalista, acrescentando que a energia foi muito positiva, e que o sorriso de cada criança conta muito para eles.

O Carnaval das Crianças no Passeio Público acontece todos os dias até a próxima terça-feira, 21, sempre das 9 às 12 horas. Além de Pacote de Biscoito e Tia Samila e sua Turma, também terá o Bloquinho Aquarela se alternando na programação.

